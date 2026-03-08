domingo 08 de marzo de 2026
Escribinos
8 de marzo de 2026
En Luzuriaga 308.

Otorgan turnos en Llavallol para castraciones gratuitas de animales

Los vecinos podrán obtenerlos de forma presencial en el CGM de la localidad. El Municipio sigue fortaleciendo la atención de las mascotas.

Vecinos de Llavallol podrán castrar gratis a sus mascotas.

Vecinos de Llavallol podrán castrar gratis a sus mascotas.

El jueves 12 de marzo, en el horario de 10 a 12, los vecinos tienen que acercarse con su DNI al CGM Llavallol ubicado sobre la calle Luzuriaga 308. Ahí les darán un turno para la jornada de castración que se llevará a cabo el miércoles 18 en el mismo lugar. También recibirán todas las indicaciones y los requisitos para la cirugía del animal.

Lee además
El artista plástico pinta en óleo, acrílico, témpera o incluso ofrece hacer un dibujo en carbonilla. 
Amor inmortalizado.

El lomense que convierte a los animales en obras de arte
En Lomas también aumentaron las desparasitaciones, la atención clínica y la vacunación.
Crecimiento.

Lomas: aumentaron las castraciones y la atención veterinaria

El año pasado hicieron 22.645 castraciones gratuitas y superaron los números de 2024 cuando realizaron un total de 14.953 intervenciones quirúrgicas, lo que representa un incremento de 7.692 castraciones en el transcurso de un año. También hubo un importante aumento de las desparasitaciones (14.030 en 2025 y 5.311 en 2024), la vacunación antirrábica (29.428 dosis aplicadas en 2025 y 19.852 en 2024) y la atención clínica (15.452 el año pasado y 14.725 en 2024).

Cómo es la atención en el Hospital de Animales de Lomas de Zamora

El Hospital de Animales de Lomas de Zamora está ubicado sobre la Avenida 12 de Octubre al 1100 y hace varios años que es un lugar de referencia para la atención veterinaria. Tanto la vacunación antirrábica como la desparasitación se brindan de lunes a viernes, de 8 a 18, y los sábados, domingos y feriados, de 9 a 12, por orden de llegada y sin turno previo. Mientras que la atención clínica es de lunes a viernes, desde las 7.30, por orden de llegada.

Por su parte, los turnos para castraciones se pueden obtener de manera presencial en el horario del hospital por ventanilla; entrando a la web del Municipio los viernes, a las 13; y en los operativos que se hacen en los barrios.

Temas
Seguí leyendo

El lomense que convierte a los animales en obras de arte

Lomas: aumentaron las castraciones y la atención veterinaria

Adopción responsable: más de 400 animales encontraron familia

La cooperativa Cotramel incorporó el servicio de odontología abierto a la comunidad

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Vecinos de Lomas podrán vacunar en hospitales y centros integrales de salud.
Desde el miércoles.

En Lomas arranca la vacunación contra la gripe: dónde aplican las dosis

Las más leídas

Te Puede Interesar

Evangelina Anderson contó la reacción de su hijo Bastian al ver las fotos con Ian Lucas. 
Angustiada.

Evangelina reveló la reacción de su hijo Bastian al ver las fotos con Ian Lucas