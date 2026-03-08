Los inicios del Euskal Echea, la huella vasca que forjó un emblema en Llavallol

El 10 de noviembre de 1912 el Colegio Euskal Echea abrió sus puertas a los alumnos.

En nuestro distrito, pese a los vaivenes, subsisten instituciones (estatales y privadas) educativas que sostienen prestigio y continuidad. Entre ellas, una sobresale por historia y pertenencia: el Colegio Euskal Echea , emblema de Llavallol y motivo de orgullo para Lomas de Zamora.

P ara entender su origen hay que retroceder a la segunda mitad del siglo XIX, cuando la inmigración vasca en la Argentina crecía con fuerza. En 1877, guipuzcoanos, vizcaínos, alaveses y navarros dieron vida a Laurak Bat (“Cuatro en uno”). Aquella entidad, junto con otras asociaciones de la colectividad, fue madurando con un objetivo claro: levantar en el país una Casa Vasca que preservara identidad y valores.

Compromiso social. Un matrimonio de emprendedores de Lomas crea material terapéutico e inclusivo para las aulas

Dos nombres resultan centrales en ese camino. Juan Sebastián Jaca, nacido en Guipúzcoa, llegó con apenas diez años a la Argentina. Con el tiempo fundó Laurak Bat y presidió la Asociación Euskal Echea. A su lado, Martín de Errecaborde emigró siendo joven y se dedicó a actividades rurales. Impulsó establecimientos de manteca y queso en Lomas de Zamora y San Justo, y más tarde en Balcarce y Mar del Plata.

Fue Errecaborde quien aportó los dos primeros pabellones del colegio, aunque pidió que su nombre no figurara en ellos. También se convirtió en el primer presidente de la Asociación. Tras su fallecimiento, en 1917, se colocó una placa en su homenaje con una frase en euskera que resume el espíritu de su legado: “Se destruirá este bronce y tú seguirás por siempre en el alma de Euskal Echea”.

Una estancia clave en Llavallol

El proyecto tomó forma cuando las autoridades vascas compraron 20 hectáreas de la estancia de los Enz, en Llavallol. Allí comenzó a gestarse el establecimiento. La piedra fundamental de los colegios y del Hogar de Ancianos se colocó el 17 de diciembre de 1905, bajo diseño del ingeniero Rómulo Ayerza.

El financiamiento tuvo como sostén principal a decenas de familias de origen vasco. Fieles a su propósito de formar alumnos en la fe católica, los fundadores convocaron a una orden religiosa vasca. El acto inaugural contó como padrinos con el presidente Manuel Quintana y Feliciana Zabala de Guraya.

Finalmente, el 10 de noviembre de 1912 abrió sus puertas. Desde entonces, el “Euskal” recibe estudiantes con y sin raíces vascas, y mantiene intacto su lugar en la identidad de la comunidad. ¡Hasta la semana que viene, amigos!