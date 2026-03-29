El pedido urgente en Lomas de la ONG No Seas Pavote que contiene a 400 personas por día

El lema de la ONG de Lomas es acompañar a los sectores más olvidados de la sociedad.

A través de un comunicado, una de las organizaciones sin fines de lucro más importantes de Lomas como es No Seas Pavote , pidió ayuda ante el momento crítico que padece en cada una de las casas de acompañamiento que fueron creadas especialmente para contener a más de 400 personas por día.

Lo que contaron en sus redes es que necesitan con urgencia donaciones de alimentos frescos para seguir asistiendo a las personas que viven en la calle y las que asisten a las casas de acompañamiento.

"Acompañamos a más de 400 personas por día y a unas 150 en nuestras casas convivenciales", detallaron desde la ONG que con años dedicados a la asistencia social en Lomas y fundada por Sebastián Ferrero .

En cada una de sus casas cubren todo lo necesario para vivir, pero ante la situación económica crítica apelaron a la ayuda solidaria de los vecinos que, si bien siempre colaboran, en este momento apuntaron a ampliar el pedido y llegar a más personas solidarias que puedan brindar su granito de arena aunque sea mínimo.

Las casas de acompañamiento y la tarea solidaria en las calles de Lomas

Desde un principio, No seas Pavote apuntó a acompañar a los sectores más olvidados de la sociedad y así fue como comenzaron con el proyecto que continúa intacto hasta hoy que se basa en "Humanizar la Calle", el cual apunta a estar presente no sólo con la ayuda, también con la escucha hacia las personas en situación de calle.

Respecto a las casas que se fueron creando se destaca en Centro Barrial Tinku que nuclea a los hombres en situación de calle y problemática de consumo, Teresita (para mujeres y niños víctimas de violencia), Guadalupe (casa de niños y niñas) y Luján (casa de adolescentes).

En cada una de esos espacios que están en distintas localidades de Lomas, hay personas que necesitan todos los días un plato de comida. "Para cocinar necesitamos alimento fresco como leche, huevos, verduras", pidieron a través de todas sus redes sociales.

El pedido urgente se generó la semana pasada y en pocas horas obtuvieron una fuerte ayuda, pero necesitan de más personas solidarias para llegar a esos sectores que tanto lo necesita.

Los que puedan colaborar se pide que se contacten para coordinar la ayuda a través de los siguientes contactos: 1132166427/ 1158413383