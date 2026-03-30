lunes 30 de marzo de 2026
Escribinos
30 de marzo de 2026
Protección y conciencia.

Lomas de Zamora, a la vanguardia en la lucha contra el bullying

Por tercer año consecutivo, se desarrollan acciones para prevenir el bullying con la participación de miles de estudiantes y docentes.

Lomas contra el Bullying
Lomas de Zamora, a la vanguardia en la lucha contra el bullying.

Lomas de Zamora, a la vanguardia en la lucha contra el bullying.

Lomas contra el Bullying es el nombre del programa que genera espacios de escucha y reflexión con el objetivo de promover el respeto, la empatía y la convivencia.

Lee además
El goalball es un deporte adaptado para personas con discapacidad visual.
Parque Eva Perón.

Lomas de Zamora contra el Bullying: una jornada de inclusión a través del juego
La charla estuvo a cargo María Zysman, licenciada en Psicopedagogía y especialista en la temática.
Organizado por el Municipio

Más de 200 estudiantes de Lomas tuvieron un encuentro contra el bullying
Lomas contra el Bullying
Guiados por especialistas en la tem&aacute;tica, los chicos y chicas acceden a actividades l&uacute;dicas.

Guiados por especialistas en la temática, los chicos y chicas acceden a actividades lúdicas.

La dinámica de Lomas contra el Bullying

Guiados por especialistas en la temática, los chicos y chicas acceden a actividades lúdicas para identificar situaciones de bullying y reconocer cuáles son las palabras o acciones que pueden provocar dolor y tristeza en las personas. Es importante saber que la violencia no es sólo agresión física, ya que también incluye insultos, apodos, burlas, humillaciones, ignorar a alguien, inventar historias falsas y contar intimidades.

Los estudiantes también reflexionan sobre los vínculos en el mundo digital y los conflictos que pueden generarse en las redes sociales. Los encuentros organizados por la Secretaría de Educación tuvieron el objetivo de generar un ambiente de compañerismo y solidaridad en el que todas y todos se sientan seguros, respetados y conscientes de los riesgos y daños que causan las difamaciones y agresiones. El programa incluyó espacios de diálogo con las familias y mesas de trabajo junto a docentes y directivos.

Temas
Seguí leyendo

Lomas de Zamora contra el Bullying: una jornada de inclusión a través del juego

Más de 200 estudiantes de Lomas tuvieron un encuentro contra el bullying

Realizan una jornada contra el bullying en la Plaza Libertad de Lomas

Su ex la golpeó salvajemente en Lomas y no le dan la perimetral: "Me va a matar"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La oficial fallecida trabajaba en la Policía de la Ciudad.
Tragedia.

Conmoción en Temperley: una policía se suicidó dentro de su auto

Las más leídas

Te Puede Interesar

Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Milei.
Este martes.

Docentes y estudiantes universitarios realizarán clases públicas frente a la casa de Manuel Adorni