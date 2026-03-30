Lomas de Zamora, a la vanguardia en la lucha contra el bullying.

Lomas contra el Bullying es el nombre del programa que genera espacios de escucha y reflexión con el objetivo de promover el respeto, la empatía y la convivencia.

Guiados por especialistas en la temática, los chicos y chicas acceden a actividades lúdicas para identificar situaciones de bullying y reconocer cuáles son las palabras o acciones que pueden provocar dolor y tristeza en las personas. Es importante saber que la violencia no es sólo agresión física, ya que también incluye insultos, apodos, burlas, humillaciones, ignorar a alguien, inventar historias falsas y contar intimidades.

Los estudiantes también reflexionan sobre los vínculos en el mundo digital y los conflictos que pueden generarse en las redes sociales. Los encuentros organizados por la Secretaría de Educación tuvieron el objetivo de generar un ambiente de compañerismo y solidaridad en el que todas y todos se sientan seguros, respetados y conscientes de los riesgos y daños que causan las difamaciones y agresiones. El programa incluyó espacios de diálogo con las familias y mesas de trabajo junto a docentes y directivos.