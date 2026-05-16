Madonna, Shakira y BTS animarán el show de medio tiempo en final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 contará con un espectáculo de medio tiempo repleto de estrellas, encabezado por Madonna, Shakira y la banda de K-Pop BTS . El show musical estará a cargo de Chris Martin , cantante y líder de Coldplay , como curador.

La FIFA anunció que, por primera vez, la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, prevista para el 19 de julio, incluirá un concierto al estilo del Super Bowl de la NFL.

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También indicaron que el espectáculo apoyará el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que recauda 100 millones de dólares para ayudar a que los niños accedan a la educación y al fútbol.

The world's biggest stage. An even bigger purpose. On July 19, the FIFA World Cup 2026™ Final Halftime Show is coming to New York New Jersey Stadium, featuring superstars @Madonna , @shakira , and @bts_bighit , curated by @coldplay ‘s Chris Martin! A FIFA World Cup first, the… pic.twitter.com/OblQmXTW1M

"Espero que, en el mayor escenario del planeta, la importancia de invertir en la educación infantil acapare todos los focos", dijo Shakira, según un comunicado difundido por la FIFA . Además, la estrella colombiana compuso junto a Burna Boy la canción oficial del Mundial 2026: "Dai Dai".

shakira-en-video-de-dai-dai-cancion-oficial-del-mundial-2026 Madonna y Shakira, en la final del Mundial.

Un show al estilo Super Bowl

El Super Bowl es famoso por su show de medio tiempo, que atrae a las mayores estrellas del mundo para presentaciones espectaculares. Este año contó con el artista puertorriqueño Bad Bunny.

Entre los artistas principales de años anteriores estuvieron Michael Jackson, Paul McCartney, los Rolling Stones, Madonna, Prince, Bruce Springsteen y Rhianna.

Pero los espectáculos de medio tiempo no son tan habituales en el fútbol, con eventos como la final de la Liga de Campeones que incluyen un concierto antes del partido. Este año, The Killers encabezarán el mayor partido del fútbol de clubes europeo entre Paris Saint-Germain y Arsenal en Budapest.

No trascendió de inmediato cuánto durará el espectáculo del descanso del Mundial, pero se supone que el intermedio en el fútbol no debe exceder los 15 minutos.