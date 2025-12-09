martes 09 de diciembre de 2025
9 de diciembre de 2025
No para.

Cómo fue el primer show de Shakira en la Argentina

Shakira comenzó sus shows en Vélez Sarsfield con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, donde repasó todos sus hits. Ángela Torres abrió la noche.

Por Diario La Unión
Shakira comenzo sus shows en Vélez Sarsfield.&nbsp;

Luego de la presentación de Ángela Torres, llegó el turno de la colombiana. “La fuerte” fue el tema con el que abrió el show. “Lo que tengo con Argentina es una historia de amor”, aseguró.

Shakira, en vivo.
Fin del misterio

Qué hace Shakira al bajar del escenario después de sus shows
Natalia Oreiro, con su Martín Fierro.  video
Los ganadores

Natalia Oreiro y "El Eternauta", los Oro de los Martín Fierro de Cine 2025

Siguió con “Girl Like Me” y “La intuición”, donde las fans estallaron y lucieron sus pelucas violetas a tono con el videoclip del tema. “Estoy Aquí” hizo vibrar al público así como también “Inevitable”.

video

Para “Te felicito” hizo su show con un robot, tal como lo realizó en los recitales que ofreció en marzo en Buenos Aires, en el Campo Argentino de Polo.

“TQG” y “Don’t Bother” fueron parte del recital, que sin dudas tuvo su punto más emotivo con “Acróstico” y el video de la Loba protegiendo a sus cachorros.

Shakira repasó sus hits en sus shows en Vélez Sarsfield

En esta noche inolvidable sonaron “Copa Vacía”, “La Bicicleta” y “La Tortura”. Sus movimientos enloquecieron al público con la interpretación de “Hips Don’t Lie”.“Chantaje”, “Monotonía”, “Soltera”, “Si te vas” y “Día Especial”, este último con Gustavo Cerati desde la pantalla y un mensaje de Shakira recordándolo como alguien que fue muy especial en su vida.

Le siguieron “Última”, con el elenco estable del Teatro Colón en el escenario, y hits como “Ojos así” y “Pies descalzos, sueños blancos”, para después darle lugar a temas más lentos y emotivos. “Antología” lo coreó todo Vélez y, para su show en la Argentina, agregó el tema pedido por el público, que fue “Día de enero”.

image
Shakira comenzó sus shows en Vélez Sarsfield.

“La pared”, “Suerte” y “Waka waka” también fueron de la partida, para la llegada de un final épico con una loba gigante sobre el escenario. El show terminó bien arriba con “Loba” y "Shakira: BZRP Music Session Vol. 53”.

Este show fue el primero de los tres que tiene pautados en el Estadio Vélez Sarsfield, donde se presentará el 9 y el 11 de diciembre. Luego viajará a Córdoba para cantar en el Estadio Mario Alberto Kempes, los días 14 y 15 de diciembre.

