sábado 14 de marzo de 2026
Escribinos
14 de marzo de 2026
Fuerte.

Gran Hermano Generación Dorada: Lola se quebró al contar que sufrió bullying

En medio de una charla con sus compañeros de Gran Hermano Generación Dorada, Lola recordó que sufrió bullying de chica en su Bariloche natal.

Lola de Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Lola de Gran Hermano Generación Dorada. 

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada se armó un debate sobre las historias de vida de los jugadores del certamen de Telefe y si sufrieron bullying. En un momento Lola Tomaszeusky se quebró al recordar lo que le tocó vivir desde muy chica.

Lee además
Luana y su ex se cruzaron en Gran Hermano Generación Dorada. 
Sin vueltas.

El descargo del ex de Luana de GH Generación Dorada: "Me enteré de infidelidades"
Carmiña, expulsada de Gran Hermano Generación Dorada. 
Un despelote.

Gran Hermano expulsó a Carmiña por sus comentarios racistas sobre Mavinga

“Desde muy chica recibí bullying. Yo vivía en Bariloche, era una ciudad bastante chica. Arranqué en las redes sociales y no era tan normal en esa época, como hoy que es algo normal. Me pasaba que arranqué en YouTube y todos me burlaban, o sea yo iba al colegio y me burlaban con mi saludo, que yo decía ‘holis lolis’. Capaz iba caminando en la calle y me gritaban”, dijo.

Embed

Y siguió: “Gracias a mi familia y a los valores, que siempre estuvieron para mí, yo seguí adelante. Yo tengo eso de que siempre persigo mis sueños a pesar de que alguien los critique o me diga cosas feas, siempre lo afronto a mi manera, porque me pasó de chica”.

Y reveló: “Hoy en día soy independiente y vivo por esto, agradezco no haberle dado bola a esa gente, porque si yo les daba bola y lo dejaba, no viviría de lo que vivo”.

image
Lola, de Gran Hermano Generación Dorada.

Lola, de Gran Hermano Generación Dorada.

El mensaje de Lola en Gran Hermano Generación Dorada

Lola también se animó a dar un mensaje en medio de su confesión en Gran Hermano Generación Dorada. “El mensaje que le doy a las personas es que, cuando te hacen bullying, intentes seguir en tu eje, porque si les das bola después te arrepentís. Todas las personas que me hacían bullying en su momento, cuando crecí y empecé a tener seguidores, venían y me pedían saludos, obviamente yo nunca me olvido quiénes fueron las personas que me lo hicieron”.

“Me pasó que siempre me excluyeron, por eso capaz en los juegos me pongo mal, son pelotudeces, pero siempre me excluían a mí…”, expresó la jugadora.

Temas
Seguí leyendo

El descargo del ex de Luana de GH Generación Dorada: "Me enteré de infidelidades"

Gran Hermano expulsó a Carmiña por sus comentarios racistas sobre Mavinga

Quiénes bajaron de la placa positiva en Gran Hermano Generación Dorada

El plan de Nazareno Pompei en GH: "Que me subestimen"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Andrea Rincón habló se su encuentro con Lionel Messi. 
Vintage.

Cómo fue el encuentro entre Lionel Messi y Andrea Rincón

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lola de Gran Hermano Generación Dorada.  video
Fuerte.

Gran Hermano Generación Dorada: Lola se quebró al contar que sufrió bullying