Gran Hermano Generación Dorada: Lola se quebró al contar que sufrió bullying

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada se armó un debate sobre las historias de vida de los jugadores del certamen de Telefe y si sufrieron bullying . En un momento Lola Tomaszeusky se quebró al recordar lo que le tocó vivir desde muy chica.

Luego de escuchar a Yipio que contó que durante toda su vida se sintió marcada por su físico, Lola contó su historia y habló del bullyng que sufrió en otros tiempos.

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“Desde muy chica recibí bullying. Yo vivía en Bariloche, era una ciudad bastante chica. Arranqué en las redes sociales y no era tan normal en esa época, como hoy que es algo normal. Me pasaba que arranqué en YouTube y todos me burlaban, o sea yo iba al colegio y me burlaban con mi saludo, que yo decía ‘holis lolis’. Capaz iba caminando en la calle y me gritaban”, dijo.

Y siguió: “Gracias a mi familia y a los valores, que siempre estuvieron para mí, yo seguí adelante. Yo tengo eso de que siempre persigo mis sueños a pesar de que alguien los critique o me diga cosas feas, siempre lo afronto a mi manera, porque me pasó de chica”.

Y reveló: “Hoy en día soy independiente y vivo por esto, agradezco no haberle dado bola a esa gente, porque si yo les daba bola y lo dejaba, no viviría de lo que vivo”.

image Lola, de Gran Hermano Generación Dorada.

El mensaje de Lola en Gran Hermano Generación Dorada

Lola también se animó a dar un mensaje en medio de su confesión en Gran Hermano Generación Dorada. “El mensaje que le doy a las personas es que, cuando te hacen bullying, intentes seguir en tu eje, porque si les das bola después te arrepentís. Todas las personas que me hacían bullying en su momento, cuando crecí y empecé a tener seguidores, venían y me pedían saludos, obviamente yo nunca me olvido quiénes fueron las personas que me lo hicieron”.

“Me pasó que siempre me excluyeron, por eso capaz en los juegos me pongo mal, son pelotudeces, pero siempre me excluían a mí…”, expresó la jugadora.