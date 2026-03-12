Gran Hermano Generación Dorada expulsó a Carmiña por sus comentarios racistas sobre Mavinga

Carmiña Masi quedo en el centro de la escena por unos comentarios racistas que realizó sobre Jenny Mavinga en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Ante esto, la producción del programa de Telefe decidió anunciar su decisión en vivo a través de un comunicado.

Todo comenzó cuando Carmiña estaba conversando en la cocina con Emanuel y Danelik . “Ay por favor, la negra parece que recién la compraron y que venga a hacer show. Acaba de bajarse del barco. Mirá el otro ahí, el monito, el monito del barco… Allá hay una esclava, si queres ver Manu, recién comprada. La sacaron de la jaula recién”, dijo.

Al comenzar el programa que conduce Santiago del Moro , Gran Hermano Generación Dorada compartió unas palabras con los participantes y anunció cuál fue la decisión que tomó frente a lo ocurrido.

“Necesito que todos escuchen. En mi casa no voy a permitir expresiones que promuevan estereotipos que menoscaban la dignidad de las personas. Todos debemos ser tratados con mucho respeto, más allá del color de piel, origen étnico, religión, identidad de género, ideología. La intolerancia y la discriminación no forman parte del espíritu de este juego. Hay comentarios que no deben hacerse y hoy escuché uno que me llena de preocupación y mucha vergüenza”, comenzó sentenciando.

Embed

Luego, se dirigió directo a Carmiña: “No puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento de esta mañana. Tuviste expresiones racistas, absolutamente fuera de lugar, hacia tu compañera Mavinga. Se trata de una conducta inadmisible. De modo que te informo, recibirás una severa sanción”.

De todos modos, antes de anunciarla, Gran Hermano compartió unas palabras con todos los jugadores: “Yo no soy un educador, ni quiero impartirle lecciones a nadie, cada uno trajo de afuera su propia educación. Pero sí soy el dueño de esta casa y soy quien imparte las normas de convivencia. Pretendo que convivan sin injuriar la identidad del otro. Desgraciadamente el racismo es un mal que continúa existiendo. Nada me gustaría más que al menos en mi casa podamos brindar un mensaje superador, en el cual prevalezca el respeto y la inclusión”.

image Carmiña, expulsada de Gran Hermano Generación Dorada.

“Entiendan que hay límites que no deben ser traspuestos, y Carmiña lo hizo. Ojalá vos también puedas reflexionar sobre tu conducta de hoy, que fue lamentable. Asociar a tu compañera con la esclavitud es una ofensa que no voy a consentir, aún cuando haya sido formulada en forma de broma, porque con este tipo de temas no se bromea”, sentenció.

Y confirmó la decisión que tomó: “Quiero que sepas que analicé muy detalladamente todo lo que dijiste y no hay ningún lugar a dudas acerca de la gravedad de estos hechos. Este formato a nivel internacional se rige por un reglamento muy estricto, que no admite comportamientos de estas características”.

“Dicho todo esto, llegó el momento de anunciarte mi decisión… Carmiña, a partir de este momento estás expulsada de mi casa, debes abandonar la competencia, dirigite a la puerta giratoria en este mismo instante, las pertenencias te serán entregadas afuera”, confirmó Gran Hermano.

El descargo de Carmiña en Gran Hermano Generación Dorada

Luego de escuchar la decisión, Carmiña se dirigió a la puerta giratoria, donde se despidió de sus compañeros y le dijo a Mavinga que era un chiste que dijeron juntas algunas veces, aunque sabe que era de mal gusto.

“Al toque que dije eso me di cuenta que estaba mal. Te pido disculpas y a toda la gente de color porque no es un chiste”, aclaró Carmiña.