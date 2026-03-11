Gran Hermano Generación Dorada: cómo fue el picante debut del derecho a replica

En Gran Hermano Generación Dorada, Luana Fernández fue la primera participante en pasar por el “derecho a réplica”, al tener que escuchar a Lucas, su ex , al que dejó en vivo a través de las cámaras del certamen de Telefe .

La ex Combate tomó esa decisión después de su acercamiento con Franco Zunino, con quien todavía no pasó nada más que coqueteos y un “pico” a pedido de Santiago del Moro .

“Yo hoy vengo a hablar por cosas que me enteré viendo Gran Hermano”, avisó Lucas en el estudio antes de ir hacia el portal para comunicarse con la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Luana fue al lugar pensando que iba a buscar una torta para disfrutar con sus compañeros, y allí se encontró con la imagen de Lucas. “¿Qué sorpresa, no? La misma sorpresa me llevé yo cuando mi novia me cortó en televisión abierta delante de un montón de personas”, dijo él.

“Me pareció poco valiente el argumento que usaste, el primero del ‘camino abierto’ para hacer lo que quiera, y el segundo de que ‘no te querías sentir mal por si tenías un sentimiento mezclado en la casa’. Algo no me cierra, ¿antes no te hacía mal en tantos años de relación?”, indagó Lucas.

“Siempre me hizo mal. Yo te amo”, respondió Luana. “No parece, y eso no es amor. Yo no te vine a hablar del reality, vengo a hablar de lo que sucedió afuera. Te cag… en la persona que siempre te bancó, te banqué en todos los problemas que te metiste”, enfatizó Lucas.

image

El descargo de Luana en Gran Hermano Generación Dorada

Luana dijo que “el amor se fue perdiendo” y que “no sentía la presencia” de Lucas como al comienzo de la relación, y le juró a él que “lo admira completamente” además de expresarle que le gustaría hablar a solas cuando salga de Gran Hermano Generación Dorada.

“Vos decidiste hacer esto público y me humillaste ante un montón de personas ahora y antes, ¿o no te acordás de cuando vino ese chico a casa? Su nombre comienza con L, ¿qué pasó ahí? O no era que los amigos son amigos y que si estás con uno no son amigos, no solo con uno, sino con dos. Ocho meses con una vida paralela, los fines de semana buscando canjes… tengo pruebas y sé todo de lo de tu amiga, tus amigos, sé que cuando nos fuimos de viaje al Caribe vos esperabas reunirte con otra persona”, siguió Lucas.

image

Luana le dijo a Lucas que “ahora solo piensa en jugar” dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, y él le reiteró que su relación terminó irremediablemente, además de enfatizar que “tiene pruebas” de todos sus errores.

“Tenés todas las cosas en lo de tus papás. Ah, y el bolso apareció, qué suerte”, finalizó Lucas antes de que se cierre el portal. Luana quedó devastada, manifestó sus ganas de irse y se quejó por la exposición de su “vida privada”. Se largó a llorar a solas en la arena.