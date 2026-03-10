Gran Hermano Generación Dorada: así fue la humillante salida de Tomy Riguera

Tomy Riguera se despidió de la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego de tras caer en el mano a mano de la placa planta contra Titi Tcherkaski. El joven vio cómo una “planta” entró con una carretilla para llevarse su valija del certamen de Telefe .

Tomás es el segundo eliminado de la temporada y el primero en toda la historia de Gran Hermano Generación Dorada en perder en una placa destinada a “aquellos jugadores pasivos que no juegan el juego”.

Cuando la planta antropomorfa tomó la valija, allí el participante se enteró de su destino en el programa y que tenía que dejar la casa más famosa del país.

Tomy se largó a llorar y abrazó a Titi con mucha fuerza, para luego despedirse sentidamente del resto de sus compañeros, siempre entre lágrimas y muy angustiado.

to Nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

Fue entonces que Gran Hermano los convocó a volver a la galería para que Tomás pudiese irse del certamen conducido por Santiago del Moro acompañado de la planta.

Riguera dejó el certamen por una puerta roja más pequeña ubicada en el patio. En el mano a mano con Titi, el eliminado obtuvo el 59,2% de los votos del público para que abandonara la casa.

La escena rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los seguidores del programa debatieron sobre la particular modalidad de eliminación y el duro momento que vivió el influencer al despedirse de la casa más famosa del país.