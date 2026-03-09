lunes 09 de marzo de 2026
Todo mal.

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las enemigas de Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia

Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia definieron su estrategia en Gran Hermano Generación Dorada y van contra tres jugadoras del certamen de Telefe.

Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia, en Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada se siguen tejiendo alianzas y Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia tienen tres enemigas en el certamen de Telefe. Luego de varias discusiones, el exfutbolista y el ex GH 2011 se aliaron.

En el arranque del juego se enfrentaron jugando prácticamente con las mismas cartas y entre los dos se acusaban de “falsos”. Además, se mentían el uno al otro y se dedicaron votos en la primera gala de nominación y todo cambió entre ellos.

El ex Gran Heramno 2011 avisó que está atento a la unión de Dani con Yipio y Andrea del Boca, y que ese trío lo tendría en la mira tanto a él como a Brian.

image
Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia, aliados en Gran Hermano Generación Dorada.

“Si querés que nos juntemos en una placa para sacar a alguna de ellas tres, me prendo”, le dijo al exfutbolista. “Una de ellas va a tener que ir mano a mano con alguna de las tuyas”, agregó Ema con el cuidado de dar nombres por temor a un complot.

