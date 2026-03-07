Mario Pergolini fulminó a Brian Sarmiento de Gran Hermano Generación Dorada

Mario Pergolini sorprendió en su ciclo de Vorterix al opinar sobre Gran Hermano Generación Dorada , y fue muy crítico al hablar de la decoración de la casa más famosa del país y del llanto del exfutbolista de Banfield Brian Sarmiento .

"Yo tengo que admitir que a mí no me gusta Gran Hermano, no me vuelve loco, me parece de hecho bastante estúpido", comenzó el conductor en Vorterix contra el programa de Telefe.

Con habitual estilo, sumó: "Es un programa que es ver gente súper normal haciendo lo que hacen mis tíos y mis primos, hasta que vi esto".

En ese momento, Mario Pergolini comenzó a ver el fragmento del llanto desconsolado de Brian Sarmiento por la comida que había preparado Andrea del Boca, debido a que la actriz le agregó comino al guiso.

El llanto de Brian Sarmiento por el comino logró que Mario Pergolini reaccione a #GranHermano

Echando más leña al fuego, sobre esto comentó: "No sé qué decir, entendés el problema de estos tipos, le cocinan con comino. Que feos los sillones y la alfombra".

Y agregó: "No tengo ni idea de quienes son, es muy feo todo, que mal gusto" y cerró picante: "Pero macho hacete la comida vos, ya le agarre el gustito, ya está me pudrió".