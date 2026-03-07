sábado 07 de marzo de 2026
Escribinos
7 de marzo de 2026
Se picó.

Mario Pergolini fulminó a Brian Sarmiento de Gran Hermano Generación Dorada

Con su habitual estilo, Mario Pergolini criticó a Gran Hermano Generación Dorada y cargó especialmente contra las actitudes de Brian Sarmiento.

Mario Pergolini contra Brian Sarmiento.&nbsp;

Mario Pergolini contra Brian Sarmiento. 

"Yo tengo que admitir que a mí no me gusta Gran Hermano, no me vuelve loco, me parece de hecho bastante estúpido", comenzó el conductor en Vorterix contra el programa de Telefe.

Lee además
Nueva nominación en Gran Hermano Generación Dorada. 
Todo o nada.

Así quedó la "placa planta" en Gran Hermano Generación Dorada
Andrea del Boca habló de todo. 
Sin vueltas.

La fuerte confesión de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada

Con habitual estilo, sumó: "Es un programa que es ver gente súper normal haciendo lo que hacen mis tíos y mis primos, hasta que vi esto".

Echando más leña al fuego, sobre esto comentó: "No sé qué decir, entendés el problema de estos tipos, le cocinan con comino. Que feos los sillones y la alfombra".

image

Y agregó: "No tengo ni idea de quienes son, es muy feo todo, que mal gusto" y cerró picante: "Pero macho hacete la comida vos, ya le agarre el gustito, ya está me pudrió".

Temas
Seguí leyendo

Así quedó la "placa planta" en Gran Hermano Generación Dorada

La fuerte confesión de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada

El golpe bajo de Yanina Zilli a Daniela de Lucía en Gran Hermano

Sofía Gala volvió a escena con "Lo que se pierde se tiene para siempre"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Luana sorprendió en Gran Hermano Generación Dorada.  video
Sorpresa.

Una jugadora de Gran Hermano Generación Dorada dejó a su novio en vivo

Las más leídas

Te Puede Interesar

Sofía Gala y gran elenco. 
Sobre las tablas.

Sofía Gala volvió a escena con "Lo que se pierde se tiene para siempre"