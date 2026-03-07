La reflexión de Ezequiel Mastrolía sobre el comienzo de Temperley

Temperley comenzó el 2026 ilusionado como siempre, pero con altibajos. Con Ezequiel Mastrolía como uno de los jugadores más regulares, el Gasolero tuvo una temprana eliminación de la Copa Argentina a manos de Barracas Central, pero después cosechó un empate ante Tristán Suarez, un triunfo sobre Agropecuario y una derrota ante Atlético Rafaela.

El equipo dirigido por Nicolás Domingo está en búsqueda de conseguir su identidad, pensando en que su objetivo es estar dentro de los protagonistas de la categoría. Con rendimientos que prometen, el conjunto de Turdera ahora tendrá un parate de diez días para volver a la actividad.

Dentro de los jugadores que alcanzaron un rendimiento satisfactorio se encuentra el arquero Ezequiel Mastrolía . Sobre 4 partidos disputados, incluyendo el de Copa Argentina, el uno mantuvo la valla invicta en dos encuentros y recibió tres goles.

Tuvo intervenciones destacadas, fue figura ante Tristán Suarez en la primera fecha de la Primera Nacional y algunos lo responsabilizaron de los goles ante Barracas Central en Sarandí. Sin embargo, Mastrolía eligió la mesura a la hora de opinar.

"Es un grupo muy bueno y comprometido con los objetivos que tiene el club, eso se ve cada vez que entramos a competir. Vamos en busca de sacar buenos resultados y nos sentimos bien, el ambiente que hay es muy bueno. Estamos bien y creo que cuando se gana, pierde o empata hay que mantener la tranquilidad y el foco que es seguir mejorando", sostuvo el uno en diálogo con Locos por Temperley.

En relación a las críticas sobre su partido ante Barracas, donde lo responsabilizaron por los goles del Guapo, el arquero eligió la mesura y la cautela: "Me mantengo muy al margen de lo que son redes sociales, comentarios. Cuando entro al Instagram es para subir alguna historia pero después no leo nada. Con el tiempo y con los años aprendí que no suma, hay un cuerpo técnico encargado de corregir y lo que hay que potenciar. Me enfoco en lo único que puedo hacer yo para estar bien, tener un ida y vuelta con el cuerpo técnico o con algún compañero", expresó.

De todos modos, confesó que se siente muy conforme con el cariño que recibe de la gente: "Siempre es lindo que a uno lo reciban así y no de la otra manera. La única forma de devolver ese cariño es con compromiso en el día a día y dar todo cada vez que me toca entrar a la cancha", reconoció.

ezequiel mastrolia temperley primera nacional Ezequiel Mastrolía, seguridad bajo los tres palos de Temperley.

Lo que se viene para Temperley en la Primera Nacional

Con el paro del fútbol argentino, Temperley no disputó la jornada número 4 ante San Martín de Tucumán y volverá a la acción para la jornada número 5 ante Gimnasia y Tiro de Salta el domingo 15 de marzo a las 16 en condición de visitante.

A propósito, Mastrolía analizó el paro del fútbol argentino y explicó: "Una vez que se confirmó que no jugamos, fue una semana atípica, diferente. Para el próximo partido faltan 15 días. Podemos sumar un poco mas de cargas que es lo normal y prepararemos el partido con un poco más de tiempo. Ir trabajando y pensando lo que va a ser el partido en Salta".

Temperley sabe que enfrentará a un rival que ganó los tres partidos que disputó en el campeonato (ante Colegiales, Patronato y Almagro) tiene al goleador del torneo que es Lautaro Gordillo con 5 goles y aparece como uno de los candidatos.

"Si vamos a Salta y le ganamos al primero volvemos con toda la energía y levantar la moral seria buenísimo. Se dio así, es lo que nos va a tocar y hay que ir con toda la convicción de que vamos a sacar un buen resultado allá. Nosotros somos un equipo duro que sabe a lo que juega y con nuestras armas lo vamos a ir a buscar", remarcó Mastrolía.

Para Temperley se avecina el clásico ante Los Andes

Luego de visitar a Gimnasia y Tiro, para Temperley se vendrán dos choques trascendentales. Ante Atlanta en el Alfredo Beranger y la visita al Eduardo Gallardón para enfrentar a Los Andes en el clásico.

De todos modos, Mastrolía consideró que "antes de Los Andes tenemos un par de partidos importantes". Y apuntó: "Tenemos que ir a Salta y recibir a Atlanta. Los clásicos son partidos a parte, esa semana seguramente va a ser particular, la gente que es del barrio lo va a hacer sentir. Vamos a ir a buscar el resultado y vamos a dejar todo para que así se dé. Ojalá que ese día todos los que vayamos vestidos de celeste estemos iluminados y podamos ganar para que sea una alegría para todos".