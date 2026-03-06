viernes 06 de marzo de 2026
6 de marzo de 2026
El pueblo Gasolero.

Temperley dentro de los 8 más convocantes de la primera fase de la Copa Argentina

Temperley logró ser uno de los equipos de mayor convocatoria en los 32avos de final de la Copa Argentina. El Gasolero a la altura de los grandes.

La hinchada de Temperley copando Sarandí.

Tras la primera mitad de los 32avos de final de la Copa Argentina, apareció Temperley como uno de los clubes más convocantes. La organización del torneo más federal del país arrojó un dato sobre los equipos que adquirieron el mayor porcentaje de entradas y entre ellos se ubica el público del Gasolero que estuvo presente en Sarandí ante Barracas Central.

A pesar de no haber conseguido la clasificación a la siguiente ronda, recordar que el partido finalizó 2 a 2 y luego Temperley quedó eliminado por penales, la gente del Gasolero copó la tribuna y con su aliento ensordecedor fue clave para demostrar una vez más su amor por la institución de Turdera.

Cuáles fueron los equipos más convocantes en la Copa Argentina

Culminada la primera mitad de los 32avos de final de la Copa Argentina, el porcentaje de entradas adquiridas hasta el momento determinó: Boca Juniors (26,58%), River Plate (14,76%), Deportivo Morón (8%), Rosario Central (5,36%), Talleres de Córdoba (3,81%), Estudiantes de La Plata (3,58%), San Miguel (3,54%) y Temperley (3,53%).

Deportivo Morón figura como el club más convocante del ascenso, con un 8% de tickets conseguidos para el partido contra Godoy Cruz, en la cancha de Tigre. En dicho encuentro, el equipo dirigido por Walter Otta se impuso por 1-0 ante el Tomba, con gol de Elías Contreras, y pasó de ronda. En la siguiente ronda, enfrentará a Midland.

Por su parte, Temperley con un 3,53% de entradas vendidas fue el equipo de zona sur del Gran Buenos Aires de mayor convocatoria, superando a Lanús y a Claypole, los otros que tuvieron participación en el certamen.

Justamente el Granate se impuso sobre Sarmiento La Banda por 4 a 1 en el estadio Ciudad de Caseros y Claypole cayó ante Tigre por 2 a 0 en el estadio de Deportivo Morón. Por lo tanto, el único representante de zona sur que está en 16avos de final es el Granate, aunque aún resta que debute Banfield ante Real Pilar.

