La Tora Villar confesó el insólito lugar donde tuvo relaciones sexuales

En el programa Sería increíble, en el canal Olga, La Tora Villar hizo una confesión sexual inesperada y todos quedaron boquiabiertos al escuchar la anécdota que contó la exparticipante de Gran Hermano, cuando todos contaban lugares extraños para tener intimidad.
La Tora, lejos de incomodarse, aclaró que en Brasil el ambiente era más relajado, con bikini y la compañía de un guía junto a otra persona con el tanque de oxígeno. “No, neopren, no”, respondió cuando le consultaron si usaba traje especial.
“O sea, con... accesible”, ironizó Nati Jota, mientras La Tora asintió y añadió que la experiencia fue “maso”. Tomás Kirzner no dejó pasar el detalle y preguntó si el muchacho presente ya tenía un preservativo preparado. La Tora confirmó con naturalidad: “Ay, tenía, amigo, dos”.
La Tora explicó que la situación fue espontánea, aunque el acompañante parecía estar listo por si “quizás pase”. Todo el estudio celebró la anécdota con risas y frases como “qué locura, bolu...”.