La Tora Villar confesó el insólito lugar donde tuvo relaciones sexuales

Lucila Villar, La Tora de Gran Hermano.

En el programa Sería increíble, en el canal Olga, La Tora Villar hizo una confesión sexual inesperada y todos quedaron boquiabiertos al escuchar la anécdota que contó la exparticipante de Gran Hermano, cuando todos contaban lugares extraños para tener intimidad.

Cuando le tocó su turno, sin preámbulos, La Tora comentó: “Ahora estoy retranquila igual. Buceando”. “Tanque de oxígeno, bueno”, dijo Tomás Kirzner, mientras el asombro crecía en el estudio. Nati Jota se rió al imaginar la situación y exclamó: “¿Quince minutos?”.

Embed La Tora contó en #SeriaIncreible qué tuvo sex@ buceando @olgaenvivo pic.twitter.com/XDW3BfIhAN — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) March 3, 2026 La Tora dio más detalles La Tora, lejos de incomodarse, aclaró que en Brasil el ambiente era más relajado, con bikini y la compañía de un guía junto a otra persona con el tanque de oxígeno. “No, neopren, no”, respondió cuando le consultaron si usaba traje especial.

“O sea, con... accesible”, ironizó Nati Jota, mientras La Tora asintió y añadió que la experiencia fue “maso”. Tomás Kirzner no dejó pasar el detalle y preguntó si el muchacho presente ya tenía un preservativo preparado. La Tora confirmó con naturalidad: “Ay, tenía, amigo, dos”.

La Tora habló de todo. La Tora habló de todo. La Tora explicó que la situación fue espontánea, aunque el acompañante parecía estar listo por si “quizás pase”. Todo el estudio celebró la anécdota con risas y frases como “qué locura, bolu...”.

