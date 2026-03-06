viernes 06 de marzo de 2026
Escribinos
6 de marzo de 2026
¡Ups!

La Tora Villar confesó el insólito lugar donde tuvo relaciones sexuales

La Tora Villar, exparticipante de Gran Hermano, contó el sitio más extraño en el que tuvo sexo y dejó a todos completamente estupefactos.

Lucila Villar, La Tora de Gran Hermano.
Lucila Villar, La Tora de Gran Hermano.

En el programa Sería increíble, en el canal Olga, La Tora Villar hizo una confesión sexual inesperada y todos quedaron boquiabiertos al escuchar la anécdota que contó la exparticipante de Gran Hermano, cuando todos contaban lugares extraños para tener intimidad.

Lee además
Lucila Villar, La Tora de Gran Hermano.
Va de retro

De qué trabajaba La Tora Lucila antes de entrar a Gran Hermano
La Tora Villar y Daniela Celis.
Lo que vendrá

Qué proyecto compartirán La Tora Villar y Daniela Celis
Embed

La Tora dio más detalles

La Tora, lejos de incomodarse, aclaró que en Brasil el ambiente era más relajado, con bikini y la compañía de un guía junto a otra persona con el tanque de oxígeno. “No, neopren, no”, respondió cuando le consultaron si usaba traje especial.

“O sea, con... accesible”, ironizó Nati Jota, mientras La Tora asintió y añadió que la experiencia fue “maso”. Tomás Kirzner no dejó pasar el detalle y preguntó si el muchacho presente ya tenía un preservativo preparado. La Tora confirmó con naturalidad: “Ay, tenía, amigo, dos”.

La Tora habló de todo.
La Tora habló de todo.
La Tora habló de todo.

La Tora explicó que la situación fue espontánea, aunque el acompañante parecía estar listo por si “quizás pase”. Todo el estudio celebró la anécdota con risas y frases como “qué locura, bolu...”.

Temas
Seguí leyendo

De qué trabajaba La Tora Lucila antes de entrar a Gran Hermano

Qué proyecto compartirán La Tora Villar y Daniela Celis

Cómo fue el encuentro entre Evangelina Anderson y un ex de La Tora

Se estrena en Netflix El Guasón 2, con Joaquin Phoenix y Lady Gaga

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La llamada Mano de Dios, uno de los goles de Diego Maradono a Inglaterra. 
Para agendar.

Lanzan un concurso literario a 40 años de los goles de Diego a Inglaterra

Las más leídas

Te Puede Interesar

Joaquin Phoenix y Lady Gaga. video
Luz, cámara, acción.

Se estrena en Netflix El Guasón 2, con Joaquin Phoenix y Lady Gaga