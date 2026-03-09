Lomas de Zamora: eximen de prisión a una de las gitanas, pero confirman que hay más víctimas

El caso de Merlín Díaz conmocionó a todo Lomas. Las tres gitanas, que se ganaron su confianza como clientas de su peluquería, lograron convencerla de que alguien le había hecho un “trabajo malicioso” para que su negocio no prosperara y que ellas debían hacerle una “limpieza espiritual” a sus ahorros para romper ese maleficio. Así le robaron $14 millones.

El caso terminó con Merlín quitándose la vida. Las gitanas quedaron entonces en la mira de la Policía y están prófugas desde el 15 de enero pasado. Sin embargo, el caso tuvo un giro: el abogado de una de las denunciadas se presentó a la Justicia.

La defensa de una de las gitanas hizo una presentación ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora, pidiendo la eximición de prisión para una de las imputadas. Su justificación era que la mujer no tenía antecedentes y que la pena posible era baja : la calificación preliminar es simplemente “estafa”, lo cual la expone a sólo seis años de prisión.

En una decisión bastante polémica, la Cámara de Apelaciones concedió la eximición de prisión para una de las gitanas, aún cuando las tres siguen prófugas con el dinero de Merlín.

Los investigadores temen que las demás imputadas procedan con un planteo similar y consigan el mismo beneficio por parte de la Cámara. Sin embargo, una de las prófugas tiene antecedentes penales y llegó a tener prisión domiciliaria con tobillera electrónica, por lo cual no le aceptarían el pedido de eximición de prisión.

El fiscal confirmó que hay más víctimas de las gitanas

El fiscal Ignacio Torrigino, quien lleva adelante la causa, confirmó que hay más víctimas de las gitanas que sufrieron estafas similares en las que les robaron sus ahorros.

“A partir de la difusión que tuvo el caso, aparecieron otras víctimas que vienen a relatar hechos parecidos, lo cual da cuenta de que hay cierta habitualidad y que son personas avezadas en este tipo de conductas”, contó el fiscal en diálogo con Telenoche.

Por el momento, la calificación preliminar es la de “estafa”, aunque no se descarta que se agreguen agravantes como la “asociación ilícita”, ya que hubo más víctimas de hechos similares. “Eso es una posibilidad, teniendo en cuenta que hay muchos procesos dando vueltas de las mismas personas. Eventualmente, lo que habrá que hacer es unificar esos procesos y si corresponde, avanzar en esa figura”, explicó Torrigino.