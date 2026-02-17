La Salada: dos detenidos por estafar y amenazar de muerte a los puesteros

La megacausa de la feria La Salada sumó dos detenidos en las últimas horas. Están acusados de pedirles sumas millonarias de dinero a los puesteros para resolver aquella medida judicial que les impedía trabajar. También los habrían amenazado de muerte.

Según informaron fuentes judiciales, los arrestados son el exsecretario general del sindicato de feriantes SUTFRA, Walter Aníbal Godoy , y su cómplice, Jonatan Rojas . Ambos habían sido denunciados por estafar a feriantes por más de $40 millones .

Concretamente, Godoy y Rojas fueron acusados de pedirles dinero a los feriantes a cambio de mover influencias en el juzgado y la fiscalía donde se tramitaba la causa de La Salada. En aquel momento, prometían resolverles la medida que les impedía acceder a los puestos en el paseo de compras de Ingeniero Budge . Se hicieron pasar por gestores.

Ambos tienen serios antecedentes penales. Godoy cumplió una condena por homicidio entre 2002 y 2017, mientras que sobre Rojas pesa una sentencia a 13 años en suspenso por secuestros extorsivos , que tendrá su decisión final en la Corte Suprema.

La denuncia de los feriantes de La Salada

Feria de La Salada. Feria La Salada, en Ingeniero Budge.

La demanda fue llevada adelante por 41 comerciantes que trabajaban en la feria “Ocean - El Playón”, parte del complejo de La Salada. Los tres acusados se habrían ofrecido a resolver un conflicto judicial de los puesteros a cambio de sumas millonarias de dinero.

Concretamente, los supuestos gestores habrían cobrado unos $35 millones para ayudarlos a retomar sus puestos después de la clausura del predio el año pasado. Aseguraban tener influencia política y llegada directa a la fiscal Cecilia Incardona, quien llevaba adelante esa investigación.

Para construir el relato, se valieron de documentos falsificados que supuestamente provenían de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, además de un correo trucho creado para que la gestión pareciera verosímil. También se fabricó un amparo judicial con firmas y datos falsos. Los feriantes tuvieron que reunir una enorme suma de dinero, pero nunca obtenían resultados. La resolución no salía y sólo había excusas.

Cuando se descubrió la mentira, uno de los imputados mandó una amenaza de muerte a un feriante: “Tu vida es muy fácil de terminar... ¿Sabés lo que valés vos? ¡Un pancho y una coca!”. Esa situación impulsó la demanda colectiva por los delitos de estafa reiterada y tráfico de influencia mentida, usurpación de títulos y honores, tráfico de influencias, falsificación de documento público y privado, asociación ilícita, difamación agravada, amenazas y coacción agravada.