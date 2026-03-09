Gran Hermano Generación Dorada: Yanina Zilli estalló contra Andrea del Boca

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada Andrea del Boca se hizo cargo de la dirección del desafío de la escena de “Cien veces no debo”, una clásica película de 1990 protagonizada por la actriz. Esto resultó en una pesadilla para Yanina Zilli.

En su descargo, la exvedette aseguró que ya no quiere soportar los polémicos modos de la popular actriz dentro de la casa del certamen de Telefe .

Luego de una opinión y consejos que brindó Andrea del Boca en el living y delante de todos, Yanina Zilli se encargó de indagar en su trayectoria como directora.

“Yo estudié dirección y producción en la Universidad de Nueva York. Esto es una película adaptada para TV y de cámaras sé un poco”, sostuvo la actriz.

Yanina Zilli no dejó la cosa ahí y anduvo comentando su profundo deseo de “mandarla a la mier…” a Andrea del Boca. También expresó que su pregunta fue con buena onda, mientras que aseguró que la respuesta de su interlocutora tuvo altanería.

“Cien veces no debo” es una película argentina en clave de comedia de 1990 escrita y dirigida por Alejandro Doria. Protagonizada por Luis Brandoni, Norma Aleandro y Andrea del Boca.

Los jugadores de Gran Hermano Generación Dorada recrearon una escena de la película para la Vendimia Solidaria y Andrea del Boca se encargó la de la dirección.