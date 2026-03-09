Miles de mujeres marcharon a Plaza de Mayo para defender sus derechos

Manifestaciones en todo el país por el Día de la Mujer. La más masiva, en Plaza de Mayo.

Si bien se conmemoró este domingo el Día de la Mujer, para que las manifestaciones y el paro de mujeres tengan más visibilidad, organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales llevaron a cabo este lunes las actividades para reivindicar sus derechos. Y la convocatoria fue un éxito, la marcha más masiva fue la que partió del Congreso Nacional hacia la Plaza de Mayo.

En el arranque de la marcha, algunas agrupaciones se desviaron para pasar por la puerta de la vivienda de Cristina Kirchner, en San José 1111. La expresidenta salió al balcón a saludar a las mujeres y se mostró visiblemente emocionada.

Quien hizo la convocatoria fue el colectivo Ni Una Menos, a la que se sumaron la CGT y las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma); la agrupación feminista de izquierda Pan y Rosas y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (que participa como parte de organizaciones feministas tradicionales), entre otras.

Otro Día de la Mujer, en un contexto de violencia machista La lucha contra la violencia machista, la brecha salarial, la precarización laboral y la defensa de los derechos alcanzados fueron las consignas principales de este año, ante posibles retrocesos con los que amenaza el Gobierno nacional. Este 8 de marzo, llegó en un contexto complicar con un Presidente que promueve los discursos de odio mientras que una mujer es asesinada cada 34 horas en el país.

En cuanto a la situación salarial, el análisis realizado la semana pasada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló que los ingresos de los hombres superan entre un 27% y un 29% a los de las mujeres, una brecha que se agranda de acuerdo a los puestos de trabajo y de las condiciones laborales informales. La jornada federal se replicó en las provincias de Tucumán (Plaza Independencia), Entre Ríos (en El Reloj, Paraná) y en la ciudad balnearia de Mar del Plata (centro).

