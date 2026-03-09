El Club Para Siempre de Banfield homenajeó a cuatro socias vitalicias en el Día de la Mujer

El Club Social y Deportivo Para Siempre de Banfield destacó ayer a cuatro socias vitalicias , en el marco del Día de la Mujer . En un almuerzo más que emotivo, las vecinas de la institución recibieron una plaqueta conmemorativa por todo su aporte desinteresado en la institución local .

El homenaje se llevó a cabo en la sede del Club Para Siempre de Banfield (Melo 560), donde la comisión directiva condecoró a Cristina Málaga , Stella Maris Fidalgo , Teresa Calderón e Irma Mancuso por su labor encomiable por más de 30 años.

“A cada una de ellas les dimos una placa de reconocimiento como socias vitalicias por el sentido de pertenencia que tienen, desde toda la vida, para con la institución. Es un gran orgullo tenerlas con nosotros”, explicó José González , el presidente del Club Para Siempre de Banfield , sobre el motivo del evento conmemorativo, el cual contó con la presencia de Marina Lesci , secretaria de Relaciones con la Comunidad de Lomas de Zamora .

Durante el transcurso del evento también hubo tiempo para el arte: Emilio y Aldo, dos hombres que viven en las cercanías de la institución, cantaron unos tangos con letras inspiradas en el género femenino. Además, el club le obsequió una planta con maseta a cada mujer presente en el homenaje.

“Este homenaje representa la primera parte de reconocimientos para los socios vitalicios. La idea es que, a lo largo de todo el 2026, sigamos entregando plaquetas a otros vecinos locales que fueron y siguen siendo fundamentales para nuestra institución”, aclaró González, con cierta emoción.

Con este gesto, el Club Para Siempre de Banfield sigue demostrando su compromiso con el barrio y su cercanía con los vecinos. Con pequeñas acciones, la institución continúa fortaleciendo los lazos con la comunidad y poniendo en valor a quienes, con su dedicación, fueron parte fundamental de la historia y el crecimiento del club a lo largo de los años.