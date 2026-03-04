Memoria y feminismo: una jornada por el 8M en el Pozo de Banfield

A 50 años de la última dictadura militar y en vísperas de una nueva conmemoración del 8M , este sábado habrá una jornada en el Pozo de Banfield junto a mujeres que brindarán testimonios en relación a la Justicia , la memoria y los Derechos Humanos .

"Cuando la Memoria es Feminista y Diversa: Relatos que cambian el paradigma judicial" es el nombre del encuentro que comenzará a las 11 en el Espacio para la Memoria ubicado sobre las calles Siciliano y Vernet . Desde el Municipio de Lomas , el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Mesa de Trabajo del Ex Pozo convocaron a invitadas especiales para una charla que también tendrá como marco el segundo aniversario de la sentencia del juicio contra los genocidas que cometieron delitos de Lesa Humanidad en el Ex Centro Clandestino de Detención .

Las protagonistas de la jornada serán Verónica Bogliano , abogada querellante por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia ; Ana Oberlin , auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Federal de La Plata ; Berta Horen , sobreviviente del Pozo de Banfield y ex presa política que forma parte del Colectivo "Nosotras en libertad" ; Julieta González , mujer trans sobreviviente del Pozo de Banfield; y Marlene Wayar , mujer trans y activista en derechos humanos.

En 2023, durante el juicio por los crímenes en el Pozo de Banfield, Julieta y Marlene fueron parte de una audiencia histórica en la que brindaron testimonios sobre la persecución que sufrió el colectivo travesti-trans durante el terrorismo de Estado .

Se cumplen dos años de la sentencia del juicio por los crímenes en el Pozo.

Las atrocidades cometidas en el Pozo de Banfield fueron llevadas a un proceso judicial que comenzó 2020. En total había 18 represores imputados, de los cuales 6 murieron durante el juicio por su edad avanzada (uno de ellos era Miguel Etchecolatz). Después de cuatro años de debate, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata confirmó la sentencia para los represores: hubo 10 condenados a prisión perpetua y uno a 25 años de prisión.

Un emotivo homenaje a mujeres trans en el Pozo de Banfield

Las mujeres trans perseguidas por su identidad y que estuvieron detenidas en el Pozo de Banfield fueron homenajeadas con una emocionante jornada organizada por el Municipio de Lomas, la Provincia y la Comisión de Archivo de la Mesa de Trabajo del Ex Pozo.

El encuentro se hizo en mayo de 2024 mediante la colocación de un cuadro que recuerda sus vidas a través de diferentes fotos. Mónica Serrano, Gabriela García, Maina Ramírez, Julieta González, Valeria del Mar Ramírez, Leonor Acuña (Rucu) y Marcela Ibáñez fueron las mujeres reconocidas en el Espacio para la Memoria.