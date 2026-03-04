Capacitaron en educación ambiental a los docentes de los jardines municipales de Lomas

El Municipio de Lomas de Zamora llevó adelante una jornada de capacitación especializada en educación ambiental, destinada exclusivamente a los equipos docentes que se desempeñan en los jardines municipales.
El Municipio brindó una jornada de formación en educación con ejes centrales como el reciclado, la higiene urbana y la preservación de la flora local.
El Municipio de Lomas de Zamora llevó adelante una jornada de capacitación especializada en educación ambiental, destinada exclusivamente a los equipos docentes que se desempeñan en los jardines municipales.
Esta iniciativa, fruto del trabajo articulado entre las secretarías de Ambiente y de Educación, busca dotar a los educadores de herramientas pedagógicas actualizadas para integrar la conciencia ecológica en sus rutinas de enseñanza, convencidos de que la formación ambiental temprana es clave para el desarrollo social y la construcción de un futuro sostenible.
Durante el encuentro, se analizaron conceptos fundamentales para fortalecer el vínculo de los niños con su entorno inmediato. El programa incluyó módulos dedicados a la importancia de la higiene urbana, las técnicas de reciclado doméstico y escolar, y el cuidado responsable de la flora urbana.
"Esta apuesta institucional refuerza el compromiso del Municipio con la formación de ciudadanos activos en la protección de los espacios públicos y los recursos naturales de cada barrio, entendiendo que el jardín es el ámbito propicio para iniciar este camino de responsabilidad comunitaria", destacaron desde la secretaría de Ambiente.