Capacitaron en educación ambiental a los docentes de los jardines municipales de Lomas

El Municipio brindó una jornada de formación en educación con ejes centrales como el reciclado, la higiene urbana y la preservación de la flora local.

Capacitaron en educación ambiental a los docentes de los jardines municipales de Lomas de Zamora.

Esta iniciativa, fruto del trabajo articulado entre las secretarías de Ambiente y de Educación, busca dotar a los educadores de herramientas pedagógicas actualizadas para integrar la conciencia ecológica en sus rutinas de enseñanza, convencidos de que la formación ambiental temprana es clave para el desarrollo social y la construcción de un futuro sostenible.

educación ambiental.
Durante el encuentro, se analizaron conceptos fundamentales para fortalecer el vínculo de los niños con su entorno inmediato.

La educación ambiental es transversal

Durante el encuentro, se analizaron conceptos fundamentales para fortalecer el vínculo de los niños con su entorno inmediato. El programa incluyó módulos dedicados a la importancia de la higiene urbana, las técnicas de reciclado doméstico y escolar, y el cuidado responsable de la flora urbana.

"Esta apuesta institucional refuerza el compromiso del Municipio con la formación de ciudadanos activos en la protección de los espacios públicos y los recursos naturales de cada barrio, entendiendo que el jardín es el ámbito propicio para iniciar este camino de responsabilidad comunitaria", destacaron desde la secretaría de Ambiente.

