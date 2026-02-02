lunes 02 de febrero de 2026
2 de febrero de 2026
Conciencia verde.

El Parque Finky de Turdera fue escenario de una jornada ambiental con talleres y actividades gratuitas

Vecinos de Turdera participaron de propuestas sobre educación ambiental, huerta orgánica, reciclaje y cuidado de los humedales en el Parque Finky.

Decenas de vecinos dijeron presente en el Parque Finky de Turdera para disfrutar de actividades ligadas a la naturaleza.

Decenas de vecinos dijeron presente en el Parque Finky de Turdera para disfrutar de actividades ligadas a la naturaleza.

Una jornada cargada de conciencia ambiental se vivió el pasado fin de semana en el Parque Municipal Finky de Turdera. En el marco del Día de la Educación Ambiental y los Humedales, vecinos y familias participaron de distintas actividades gratuitas vinculadas a la preservación y el cuidado del planeta.

La jornada contó con la presencia de decenas de vecinos que aprovecharon para recorrer todas las postas, talleres y stands dispuestos por la organización. La Secretaría de Ambiente Lomas de Zamora contó con su propio espacio, donde presentó las iniciativas que impulsa el Municipio en materia ambiental.

La Secretaría de Ambiente Lomas contó con su propio espacio, donde presentó las iniciativas que impulsa el Municipio en materia ambiental.
Ambiente Lomas aprovechó la jornada en Turdera para dar a conocer su labor en el distrito.

Ambiente Lomas aprovechó la jornada en Turdera para dar a conocer su labor en el distrito.

Talleres y stands, presentes en Turdera

Uno de los momentos destacados fue el taller de huerta orgánica, a cargo de Sabrina, integrante de Ambiente Lomas. La propuesta apuntó a generar conciencia en la comunidad en lo que respecta a la alimentación saludable. “Buscamos enseñarles a las nuevas generaciones la importancia de la producción propia de alimentos, la cual puede hacerse en casa. Que vean cómo, desde una semilla, se puede conseguir la cosecha de un fruto o un vegetal”, indicó, y aseguró que la huerta orgánica está a disposición de los vecinos de lunes a sábado, con horarios por la mañana y por la tarde.

Los vecinos aprovecharon el taller de huerta para aprender sobre alimentación saludable.

Los vecinos aprovecharon el taller de huerta para aprender sobre alimentación saludable.

“Fue muy lindo ver cómo familias enteras participaron de una actividad ligada al ambiente. Pudieron saber más sobre los cultivos, agroecología y, además, se llevaron semillas e insumos para crear su huerta y su compostera en su propio hogar”, se sumó Brisa, quien también es parte de Ambiente Lomas, trabajando en el área de soberanía alimentaria.

"Fue muy lindo ver cómo familias enteras participaron de una actividad ligada al ambiente. Pudieron saber más sobre los cultivos, agroecología y, además, se llevaron semillas e insumos para crear su huerta y su compostera en su propio hogar"

La emprendedora Vanina también fue parte de la jornada con su puesto de moda circular, una actividad en auge que colabora directamente con la ecología.: “La ropa se puede reciclar, no se debe tirar. Toda mi vida me vestí con indumentaria de las popularmente conocidas como ferias americanas”.

El Parque Finky de Turdera contó con un stand de moda circular.

El Parque Finky de Turdera contó con un stand de moda circular.

Como cierre, los vecinos pudieron recorrer el humedal del parque y disfrutar de distintos números musicales que aportaron un marco cultural a una tarde dedicada al ambiente, la educación y el encuentro comunitario.

