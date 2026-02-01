Preparan en Lomas de Zamora la primera feria garage del año para compra y venta de artículos usados

Hay lugar para ser parte con un stand en el centro de Lomas y para los que quieran ir a comprar a precios económicos. Es una gran oportunidad para la compra y venta de artículos usados, pero en buen estado.

La primera feria garage del año en Lomas de Zamora se está preparando para este mes con una gran cantidad de sorpresas y muchos puestos con artículos de compra y venta de objetos usados, pero en excelente estado. Como siempre se desarrollará en el Centro Cultural Dorado Arte el domingo 22 de febrero.

En Díaz Vélez 46, Lomas, se va a presentar esta primera edición del año con una gran variedad de opciones y con muchas sorpresas, según adelantaron los organizadores de la jornada que se extenderá en el horario de 16 a 20. "Como en cada oportunidad, el objetivo de la feria es tanto para los vecinos que necesitan vender como para los que quieren comprar", explicó Gabriela que es una de las coordinadoras del evento.

El precio del espacio para participar con un puesto es muy accesible por lo que también están en plena convocatoria de quienes quieran sumarse. "Son aproximadamente 25 a 30 puestos en el salón del espacio y es todo venta de garage, es decir, todo usado desde ropa, calzado, carteras, libros, vajilla, adornos y todo lo que ya no se usa en la casa y tienen para ofrecer en buen estado", resaltó la organizadora.

Es importante que quienes quieran instalar un stand, tengan en cuenta que no se reciben productos rotos ni sucios. "La idea es acercar a los vecinos y darnos una mano entre todos ayudándonos y pasándola bien", aseguró Gabriela, quien además anticipó que en esta primera edición 2026 habrá una muy linda sorpresa musical imperdible.

Como ser parte de la feria garage con más convocatoria de Lomas de Zamora Es importante tener en cuenta que el centro cultural brinda mesas y sillas a los que accedan a la feria a través de un puesto, además para los que visiten la feria van a poder consumir en el buffet del espacio que es económico y donde se pueden adquirir desde facturas hasta empanadas riquísimas. Para comunicarse, recibir información o despejar cualquier duda hay que enviar un mensaje de WhatsApp al número 1165770333 o también se puede asistir al centro cultural.

