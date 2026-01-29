Lanzan en Lomas de Zamora un taller para aprender a crear alfombras, un saber ancestral

Ripoll es de Lomas de Zamora y dictará una de las técnicas que son tendencia en decoración.

Una propuesta totalmente innovadora llega en el comienzo de este año al Centro Cultural Dorado Arte y Deportivo de Lomas de Zamora a través del primer whorkshop de tufting que dictará el experto en la materia, Rodrigo Ripoll y ya está abierta la inscripción para los que quieran sumarse este 12 de febrero en el horario de 15 a 19.

En la sede ubicada en Díaz Vélez 76, Lomas se va a poder aprender la técnica textil artesanal utilizada para crear alfombras, que consistente en insertar hilos de lana en una tela base tensada sobre un marco mediante una pistola especial ("tufting gun"). Dicho proceso permite jugar con colores y texturas para poder crear piezas con relieve y efecto peluche que son tendencia en decoración y personalización de interiores.

Ripoll es lomense y es el único experto en tufting de la zona Sur que está dictando este taller: "Voy a enseñar de cero la técnica, será una master class muy entretenida y accesible. Voy a sortear entre los presentes la alfombra que haré ese día y me gustaría que se sumen muchos vecinos a la propuesta", dijo el profesional que por primera vez trae la propuesta a Lomas.

Según comentó Ripoll el tufting es un arte que llegó para quedarse porque es una técnica llega de posibilidades, sin límites. "El tufting nos da la posibilidad de crear una alfombra de 10 centímetros hasta una de 5 metros por 10 y me di cuenta que acá en la zona gusta mucho porque tengo muchos pedidos grandes y son trabajos", aseguró el lomense que muestra sus trabajos y difunde lo que hace en su cuenta de Instagram: @monito_alfombras

Como será el taller en Lomas de Zamora

Las inscripciones para participar de este taller ya están abiertas porque los cupos son limitados. "Al taller no hay que llevar nada, porque me encargo de asistir al lugar con todos los materiales. Lo único que se pide es que tengan algo para anotar", aseguró Ripoll, quien resaltó que el precio es totalmente accesible y que defiere de los montos que se manejan para estos talleres en CABA.

Las idea de este encuentro del 12 de febrero se basa en que cada participante pueda conocer la técnica y en caso de querer capacitarse aún más pueda acercarse al espacio que tiene Ripoll en Lomas.

"Se trata de una introducción al tufting porque hay muchas personas que aún no la conocen y en este momento es una gran tendencia en lo que es decoración", explicó y detalló que en el Centro Cultural Dorado Arte van a crear una alfombra de cero para que vean el paso a paso de la técnica.

El valor del taller es de $25.000 y se trata de una clase intensiva de cuatro horas que incluye todos los materiales. Se pide llevar anotador y birome. La inscripción es a través del número de WhatsApp 1167228439. Allí hay que dejar el nombre completo y la reserva se hace con el 50% del valor del curso por transferencia o presencial en el centro cultural.

Mirá lo que se podrá aprender el mes próximo