Un técnico electrónico de Lomas de Zamora que repara celulares en su casa y sueña con su propio local en Temperley

En Lomas de Zamora , Simón Ampuero (26), es un técnico electrónico con muchos sueños. Desde su casa lleva adelante un taller de reparación de celulares y sueña con abrir su propio local. “La constancia es clave”, aseguró.

En diálogo con el Diario La Unión , Simón contó que desde chico sintió curiosidad por desarmar y arreglar distintos artefactos, hasta que con el tiempo descubrió que esa inquietud era su verdadera pasión. “A los 19 años hice un curso con salida laboral y después arranqué la carrera en la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Lugano”, relató.

A través de capacitaciones virtuales y presenciales, se fue especializando en la reparación de celulares, desde tareas básicas hasta conceptos más complejos como la manipulación de placas. Hoy en día trabaja desde su casa (de lunes a viernes de 10 a 20, siendo su número de contacto el 1133952893 ), ganándose la vida dentro de un rubro en permanente crecimiento.

Sobre sus próximos pasos, Ampuero no dudó: quiere abrir su propio local con atención al público en Temperley, un proyecto que ya comenzó a planificar. “La idea es dedicarme de lleno a la reparación de equipos electrónicos, en un taller, y más adelante sumar la venta de accesorios y celulares. Todavía no tengo una fecha de apertura, pero sé que va a ser una realidad en poco tiempo”, anticipó.

Además, destacó la importancia de seguir formándose. “Tengo en claro que debo perfeccionarme día a día y mantenerme actualizado, porque la tecnología avanza constantemente y salen equipos nuevos todo el tiempo”, señaló, y agregó que sus estudios universitarios son “la base fundamental” para sostener su emprendimiento.

Por último, Simón dejó un mensaje para quienes quieran iniciarse en el mundo tecnológico, que brinda constantes oportunidades para salir adelante y crecer profesionalmente: “Hay que ser constantes y tener pasión por lo que uno hace. Esa es la clave del éxito”.