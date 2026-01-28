Polémica en Banfield por un local gastronómico invadido por ratas

Un local gastronómico ubicado en el centro de Banfield quedó en el centro de la polémica debido a un video que se viralizó en las redes sociales: las imágenes muestran a decenas de roedores trepando por la puerta y las ventanas del comercio e incluso ingresando al espacio que suele vender productos panificados.

La secuencia fue grabada el pasado fin de semana, durante la noche, por un lomense. El comercio en cuestión está situado en la intersección de las calles Capdevila y Rincón, una zona muy transitada por los vecinos.

El vecino de Lomas captó el momento preciso en el que varias ratas circulaban por las aberturas del comercio. En un principio se las observaba en las afueras del local, pero lo cierto es que el espacio contaba con ventanales abiertos, por lo que los roedores ingresaron al comercio.

El lomense captó el momento preciso en el que varias ratas circulaban por las aberturas del comercio.

Preocupación entre los vecinos de Banfield

El video, difundido por Lomas Conectado, sumó rápidamente miles de “Me Gusta” y cientos de comentarios: algunos usuarios de Instagram se mostraron muy preocupados por la situación debido a la posible propagación de enfermedades, por lo que pidieron fumigaciones en la zona y mantener condiciones adecuadas de higiene para evitar riesgos en la salud pública.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/launiondiario/status/2016565901902881179?s=48&t=fjtmqvmj8OgfJG-paLchfw&partner=&hide_thread=false Panadería de Banfield invadida por roedores pic.twitter.com/oXwtB5ypr2 — Diario La Unión (@LaUnionDiario) January 28, 2026

Las ratas transmiten más de 70 enfermedades graves a los humanos a través de mordeduras, orina, heces y parásitos. Dentro de las enfermedades más comunes se encuentran la leptospirosis, hantavirus, salmonelosis, peste bubónica, fiebre por mordedura de rata y tifus murino. El control de plagas y la higiene es la base para la prevención.