miércoles 28 de enero de 2026
Escribinos
28 de enero de 2026
Video viral.

Polémica en Banfield por un local gastronómico invadido por ratas

La secuencia muestra a decenas de roedores trepando e ingresando a un comercio del centro de Banfield. El hecho generó preocupación entre los vecinos.

Un local de Banfield sufrió la invasión de decenas de ratas.

Un local de Banfield sufrió la invasión de decenas de ratas.

Un local gastronómico ubicado en el centro de Banfield quedó en el centro de la polémica debido a un video que se viralizó en las redes sociales: las imágenes muestran a decenas de roedores trepando por la puerta y las ventanas del comercio e incluso ingresando al espacio que suele vender productos panificados.

La secuencia fue grabada el pasado fin de semana, durante la noche, por un lomense. El comercio en cuestión está situado en la intersección de las calles Capdevila y Rincón, una zona muy transitada por los vecinos.

Lee además
El programa tiene precios fijos y accesibles en comercios de  Lomas.
Impulsado por el Municipio.

Lanzan nuevas ofertas para comprar alimentos en comercios de Lomas
Frans Banfield, de regreso. 
Recomendado.

Frans Banfield recorre sus canciones en el "laboratorio secreto" de Charly García

El vecino de Lomas captó el momento preciso en el que varias ratas circulaban por las aberturas del comercio. En un principio se las observaba en las afueras del local, pero lo cierto es que el espacio contaba con ventanales abiertos, por lo que los roedores ingresaron al comercio.

El lomense captó el momento preciso en el que varias ratas circulaban por las aberturas del comercio.

Preocupación entre los vecinos de Banfield

El video, difundido por Lomas Conectado, sumó rápidamente miles de “Me Gusta” y cientos de comentarios: algunos usuarios de Instagram se mostraron muy preocupados por la situación debido a la posible propagación de enfermedades, por lo que pidieron fumigaciones en la zona y mantener condiciones adecuadas de higiene para evitar riesgos en la salud pública.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/launiondiario/status/2016565901902881179?s=48&t=fjtmqvmj8OgfJG-paLchfw&partner=&hide_thread=false

Las ratas transmiten más de 70 enfermedades graves a los humanos a través de mordeduras, orina, heces y parásitos. Dentro de las enfermedades más comunes se encuentran la leptospirosis, hantavirus, salmonelosis, peste bubónica, fiebre por mordedura de rata y tifus murino. El control de plagas y la higiene es la base para la prevención.

Temas
Seguí leyendo

Lanzan nuevas ofertas para comprar alimentos en comercios de Lomas

Frans Banfield recorre sus canciones en el "laboratorio secreto" de Charly García

Alerta en Banfield: denuncian que un vecino les dispara a las mascotas con un rifle

Desesperada búsqueda de una joven banfileña en Los Ángeles: quién es

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Todas las semanas hay promociones en comercios de Lomas.
Precios de la Comunidad.

Todas las ofertas de esta semana en alimentos y productos en Lomas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Moria Casán y Fátima Florez.  video
¡Ups!

El filoso comentario de Moria Casán a Fatima Florez tras el show con Milei