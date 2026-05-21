El pasacalle viral de Llavallol que generó un sinfín de rumores

Los vecinos, a la espera de saber el trasfondo de la historia.

Un pasacalle romántico apareció en las últimas horas en una calle de Llavallol y revolucionó las redes sociales. La bandera, firmada por “Tomy”, contiene una declaración de amor que no tardó en viralizarse entre vecinos y usuarios de Facebook, quienes comenzaron a debatir cuál es la verdadera historia detrás del mensaje.

“Te amo con todo mi corazón, sos lo más hermoso que me pasó en la vida, te voy a amar toda la vida”, expresa el cartel en el cielo de Llavallol. La foto del pasacalle fue compartida por la usuaria Noelia Lungaretto , quien sumó una frase que dejó un interrogante: “Todas queremos saber qué te hizo Tomy, estamos con vos”.

Te amo con todo mi corazón, sos lo más hermoso que me pasó en la vida, te voy a amar toda la vida Te amo con todo mi corazón, sos lo más hermoso que me pasó en la vida, te voy a amar toda la vida

A partir de ahí, los internautas inundaron los comentarios con distintas hipótesis sobre la historia: mientras algunos consideraron que simplemente se trató de un gesto romántico , otros creen que es una forma de pedir perdón por parte de Tomy hacia su pareja (o expareja).

“Tomy se mandó flor de macana, ni con el pasacalle lo arregla”, comentó Sil Amei. En esa sintonía, Yamila Balzaretti escribió “Tomy, ¿te perdonó el amor de tu vida?”, alimentando la teoría de que el cartel podría ser una idea desesperada para recuperar a su novia. Incluso el usuario Marcelo Rivas reflexionó sobre cómo un mismo mensaje se puede interpretar de diferentes maneras: “Los hombres lo dicen como humorada, y las mujeres lo dicen en serio y convencidas”.

Sin embargo, también hubo quienes decidieron apostar por el amor y destacar el tierno gesto. “Queda gente romántica, no todo está perdido”, expresó Eduardo López Mansilla, mientras que Bettina Ferricelli soltó: “Qué lindo, siempre quise un pasacalle, nunca nadie me lo regaló”.

Lo cierto es que el misterioso pasacalle logró convertirse en un tema de conversación entre cientos de vecinos, que ahora esperan conocer si Tomy estaba celebrando el amor o tratando de salvarlo.