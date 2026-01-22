jueves 22 de enero de 2026
Miedo.

Alerta en Banfield: denuncian que un vecino les dispara a las mascotas con un rifle

El tirador estaría entre las calles Campos, Pintos, Capdevilla y Matheu, a pocas cuadras de la cancha de Banfield. Vecinos piden ayuda para identificarlo.

Un gato internado tras haber recibido disparos.

Un grupo de vecinos de Banfield denunció que hay una persona en el barrio que les dispara a sus mascotas con un rifle de aire comprimido. Reportaron varios casos de gatos y perros heridos por balines y piden ayuda para identificarlo.

Según contaron los propios vecinos, todo ocurre en la manzana que está entre las calles Campos, Pintos, Capdevilla y Matheu, a seis cuadras del estadio de Banfield. La queja surgió a partir del hallazgo de pajaritos muertos en los patios de las casas y otros animales heridos de bala.

Al realizarles estudios a las mascotas, notaban que habían sido heridas con balines de un rifle de aire comprimido. Las radiografías no dejan lugar a dudas. Fue así como se dieron cuenta que dentro de la misma cuadra hay alguien que les dispara, pero no saben quién es ni dónde vive.

Los vecinos creen que el tirador efectúa los disparos desde alguna casa ubicada por Campos y Pintos, posiblemente desde alguna terraza a una distancia de 50 metros. Por ahora, no tienen confirmación. Lo cierto es que mucha gente dejó de salir al patio por miedo a recibir algún disparo.

Gatos lastimados por balines del tirador de Banfield.

Piden ayuda para identificar al tirador de Banfield

La gente del barrio difundió el caso en grupos de vecinos de Lomas de Zamora. Crearon una cuenta de Instagram y un correo electrónico para quienes puedan aportar datos que permitan identificar al tirador de Banfield.

“Estamos armando una demanda colectiva entre los vecinos afectados, ya que sufrimos esta situación hace años y nadie puede hacer nada para detener a esta persona. Necesitamos el apoyo para que la justicia haga algo y que este hombre deje de lastimar animalitos indefensos, y evitar que la situación pase a mayores, ya que al disparar dentro de la manzana puede lastimar a cualquier persona”, expresaron en un comunicado.

“Necesitamos de la colaboración de todos para dejar de vivir este infierno”, insistieron, y alertaron del peligro en el que viven: “Hoy son nuestras mascotas, mañana pueden ser nuestros hijos”.

Por cualquier información, enviar mensajes por los siguientes medios:

Piden ayuda para identificar al tirador de Banfield.

