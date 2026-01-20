martes 20 de enero de 2026
Conmoción en Banfield: murió un exalumno del Colegio Nuestra Señora de Lourdes

Falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Había egresado en 2022. Profunda tristeza en la comunidad educativa de Banfield.

Colegio Nuestra Señora de Lourdes, en Banfield.

Se trata de Tomás Moracco, quien había sido parte de la Promoción 2022 y era hermano de otros dos alumnos que están en el 2º año de la institución, ubicada en Viamonte y Talcahuano, en Banfield Este.

Claudio Luraghi era muy querido en Zona Sur.
Dolor por la muerte de un docente muy querido en la Universidad de Lomas
Hacía apenas dos meses que el golden de Banfield había cumplido 11 años. 
Dolor por la muerte del perro Milo de Banfield que se hizo famoso en las redes

Según informaron fuentes del caso a La Unión, el joven habría sufrido un paro cardiorrespiratorio cuando estaba por meterse a la pileta del edificio en el que vivía. Minutos después de la descompensación de Tomás, llegó una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas para intentar reanimarlo, pero no pudieron salvar su vida.

tomas moracco
Tomás Moracco fue alumno del Colegio Lourdes de Banfield.

En los últimos días, algunos excompañeros, conocidos y amigos de Moracco comenzaron a hacerse eco de la tragedia y quedaron consternados. La noticia fue finalmente confirmada por el establecimiento a través de las redes sociales oficiales.

“Como comunidad, recemos para que Tomás ya esté gozando de la Presencia de Dios y pidiendo fortaleza y consuelo para su familia”, expresó el Colegio Lourdes en un breve comunicado, en el que manifestaron su “profundo dolor” y se unieron para acompañar a la familia.

Otra triste pérdida en Lomas de Zamora

claudio luraghi
Claudio Luraghi, exdocente de la UNLZ.

Días atrás, la comunidad educativa lomense estuvo de luto por el fallecimiento de Claudio Luraghi, un docente muy querido en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Murió tras haber luchado contra una larga enfermedad.

Claudio era Licenciado y Profesor en Ciencias de la Educación. Había sido docente de nivel superior y también Director de Educación Superior de la Provincia de Buenos Aires. En la UNLZ, lo conocían por haber dado clases en la cátedra de Política Educativa, en la Facultad de Ciencias Sociales.

Vecino de Adrogué, Luraghi había ejercido también en el Instituto de Formación Docente N°41 de Almirante Brown y en el Instituto Superior Espíritu Santo de Quilmes Oeste, ente otras instituciones educativas.

