miércoles 20 de mayo de 2026
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20 de mayo de 2026
Grave.

La jueza federal Servini denunció a un juez de Lomas de Zamora por amenazas y acoso

Federico Villena, titular del Juzgado Federal N°2 de Lomas, fue acusado de enviar mensajes intimidatorios. "Me he sentido atemorizada y acosada", aseguró ella.

La jueza María Servini denunció a un colega de Lomas.

La jueza María Servini denunció a un colega de Lomas.

Federico Villena, titular del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, quedó en el ojo de la tormenta tras una grave denuncia que le hizo la jueza federal María Romilda Servini. Lo acusó de haberla amenazado y hostigado por mensajes de texto y llamadas.

La jueza presentó un escrito en el que daba cuenta de “mensajes amenazantes e intimidatorios” enviados a su teléfono celular durante los días 11 y 12 de mayo. Además, aseguró haber recibido 19 llamados telefónicos de Villena.

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Me he sentido atemorizada y acosada, no sólo por los mensajes sino además por los incesantes llamados”, expresó Servini en el escrito. Además de lo expuesto, la jueza también denunció que su colega de Lomas la habría intimidado en su propia casa.

El pasado 13 de mayo, aproximadamente a las 7 de la mañana, escuchó que “tocaron en forma incesante e insistente el portero eléctrico” de la vivienda de Servini. Ella lo interpretó como una maniobra más de hostigamiento por parte de Villena.

La versión del juez de Lomas

juez villena
Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora.

Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora.

El juez Villena negó tajantemente las acusaciones en su contra. En diálogo con Infobae, aclaró el porqué de los mensajes. “Me enteré de que habló mal de mí, me puse mal y le llamé y le escribí”, comentó.

La quiero como a una abuela. Hace 20 años la conozco, antes de ser juez”, agregó el funcionario de Lomas de Zamora. En la misma línea, remarcó que sus mensajes tenían “un tono familiar y afectivo”, lejos de las intimidaciones denunciadas.

El expediente quedó bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien determinó las primeras medidas de prueba para certificar los hechos. En primer lugar, se enfocó en buscar una posible conexión entre este incidente y otra causa previa en la que estuvo involucrado Villena, más otros dos expedientes que tramitan en los Tribunales de Lomas.

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