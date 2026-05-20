Pez regresa a Cultura del Sur de Temperley en formato de "súper" banda.

La mítica banda Pez volverá a presentarse en el sur del conurbano con un show en Cultura del Sur, Temperley -Meeks 1066-. La cita será este viernes y contará además con la participación de Delta Presión como grupo invitado.
El power trío suma dos músicos que fueron parte del disco "Convivencia Sagrada", a 25 años de su edición. Tocan este viernes, en Temperley.
La mítica banda Pez volverá a presentarse en el sur del conurbano con un show en Cultura del Sur, Temperley -Meeks 1066-. La cita será este viernes y contará además con la participación de Delta Presión como grupo invitado.
La cita en Temperley se espera muy especial para el público del trío rockero: es que saldría a escena con cinco músicos en escena y un homenaje a 25 años del disco "Convivencia Sagrada".
“Parece que se materializa esa noche el Super Pez para el deleite de toda la monada sureña", expresaron en sus redes, y en un video, el guitarrista y vocalista, Ariel Minimal, añadió: "Se cumplen 25 años de la primera vez que sentimos el deseo de expandir el trío y formamos un quinteto, con Pablo Puntoriero en saxo y flauta y Juan Salese en teclado".
"En 2001, cuando era todo un garrón, nos refugiamos en la música y descubrimos un montón de cosas nuestras e hicimos un disco que queremos mucho y pasó muy bien la prueba del tiempo", completó Minimal.
Con más de tres décadas de trayectoria, Pez se consolidó como una de las propuestas más personales e independientes del rock argentino. El grupo construyó una identidad musical que combina rock pesado, psicodelia, punk y experimentación, siempre desde la autogestión y por fuera de los grandes circuitos comerciales.
A lo largo de su carrera, la banda editó más de veinte discos y mantuvo una intensa actividad en vivo, convirtiéndose en un grupo de culto dentro de la escena nacional. Su regreso a Temperley representa una nueva oportunidad para reencontrarse con el público del Sur y repasar parte de una discografía marcada por la libertad creativa y la búsqueda constante.