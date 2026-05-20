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20 de mayo de 2026
Jazz/rock.

Pez regresa a Cultura del Sur de Temperley en formato de "súper" banda

El power trío suma dos músicos que fueron parte del disco "Convivencia Sagrada", a 25 años de su edición. Tocan este viernes, en Temperley.

Pez regresa a Cultura del Sur de Temperley en formato de súper banda.

Pez regresa a Cultura del Sur de Temperley en formato de "súper" banda.

La cita en Temperley se espera muy especial para el público del trío rockero: es que saldría a escena con cinco músicos en escena y un homenaje a 25 años del disco "Convivencia Sagrada".

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“Parece que se materializa esa noche el Super Pez para el deleite de toda la monada sureña", expresaron en sus redes, y en un video, el guitarrista y vocalista, Ariel Minimal, añadió: "Se cumplen 25 años de la primera vez que sentimos el deseo de expandir el trío y formamos un quinteto, con Pablo Puntoriero en saxo y flauta y Juan Salese en teclado".

Pez regresa a Cultura del Sur de Temperley en formato de "súper" banda
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“Parece que se materializa esa noche el Super Pez para el deleite de toda la monada sureña", adelantó Ariel Minimal.

"En 2001, cuando era todo un garrón, nos refugiamos en la música y descubrimos un montón de cosas nuestras e hicimos un disco que queremos mucho y pasó muy bien la prueba del tiempo", completó Minimal.

Pez, experiencia y experimentación, en Temperley

Con más de tres décadas de trayectoria, Pez se consolidó como una de las propuestas más personales e independientes del rock argentino. El grupo construyó una identidad musical que combina rock pesado, psicodelia, punk y experimentación, siempre desde la autogestión y por fuera de los grandes circuitos comerciales.

A lo largo de su carrera, la banda editó más de veinte discos y mantuvo una intensa actividad en vivo, convirtiéndose en un grupo de culto dentro de la escena nacional. Su regreso a Temperley representa una nueva oportunidad para reencontrarse con el público del Sur y repasar parte de una discografía marcada por la libertad creativa y la búsqueda constante.

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