La madre de Malena Soto, tras la perpetua al asesino: "Se hizo justicia por mi hija"

Andrea Soto expresó su alivio tras escuchar la condena de prisión perpetua para Enzo Chamorro , el autor del femicidio de su hija, Malena Soto , asesinada en enero de 2025 en el hotel Satélite de Budge y que luego se fue a jugar al fútbol.

"Se hizo justicia por mi hija", manifestó apenas conocida la pena máxima para el femicida, que ahora deberá cumplir la sentencia en una cárcel del servicio penitenciario bonaerense.

En diálogo con La Unión , reconoció estar más aliviada por el fallo de la Justicia. Sin embargo, el dolor por la ausencia de su hija no tiene consuelo.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora encontró a Chamorro culpable del delito de “homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido contra una mujer”, figura contemplada como femicidio en el Código Penal.

La sentencia coincidió con el pedido realizado por el fiscal Hugo Carrión y la abogada querellante Guillermina Payero, representantes de la acusación durante el debate oral.

Malena Soto Malena Soto, la joven asesinada en Ingeniero Budge.

El femicidio de Malena Soto

Todo ocurrió el 20 de enero de 2025. Malena Soto, de 25 años, había ido su con novio Enzo Chamorro al Hotel Satélite de Ingeniero Budge, ubicado en Cosquín al 1800. Poco después, él la degolló con un cuchillo: le provocó profundos cortes en el cuello que le provocaron la muerte.

Cuando Chamorro abrió la puerta para salir, se activaron las alarmas de la habitación. El personal del hotel encontró a Malena ensangrentada en el baño. Inmediatamente intentaron trabar las puertas del lugar para evitar que el asesino escapara, pero logró saltar el portón y huir.

Un video captado por la cámara de seguridad del albergue transitorio fue clave para identificar al asesino, quien fue arrestado poco después en el centro de Lomas. Apenas se conoció su detención, se empezaron a conocer detalles de su pasado y hubo un dato que sorprendió a todos: había jugado recientemente en la Primera División del club Camioneros.