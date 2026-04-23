La madre de Sergio Daniel Ávalos reclama justicia: "No puedo apelar la condena"

La madre de Sergio Daniel Ávalos , el hombre asesinado a puñaladas en Villa Fiorito , expresó su enojo por no poder apelar la condena de 8 años y seis meses de prisión para el autor del crimen ocurrido en diciembre del 2025.

"El fiscal dice que ya está condeando y que la sentencia está firme, y que no puedo apelar", contó Alejandra, en diálogo con La Unión , a más de un mes del veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas de Zamora en el marco de un juicio abreviado. "Ya no sé qué hacer. La Justicia es una mier...", lamentó.

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Según consta en el documento oficial de la sentencia, al que tuvo acceso este medio, Dairon Adrián Alfonso Barrionuevo, fue declarado culpable del delito de "homicidio en concurso real con robo agravado por el empleo de arma.

El asesino, conocido con el apodo de "Pirulo", ya había sido condenado en marzo del 2016 a la pena de 7 años y tres meses de cárcel. En aquella ocasión, el TOC 8 de Lomas lo consideró responsable de "robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse válidamente por acreditada de ningún modo", y "robo con violencia en las personas".

FotoJet (15) Sergio Daniel Ávalos tenía 30 años.

El crimen de Sergio Daniel Ávalos

Sergio Daniel Ávalos era un vecino de 30 años que el 5 de diciembre del 2024 fue atacado a puñaladas por una persona conocida del barrio, con el alias de "Pirulo" según afirmaron los testigos del caso.

El aporte de los vecinos que presenciaron el crimen fueron parte fundamental de la investigación. Sin embargo, la captura no fue inmediata. El presunto asesino estuvo prófugo y escapó a la provincia de Santiago del Estero, hasta que quedó detenido.

Las autoridades del caso determinaron que Ávalos volvía a su casa en la calle Darwin cuando se encontró con "un conocido del barrio" con quien mantuvo una discusión. Momentos después, el sujeto lo asesinó apuñalándolo por la espalda, para luego llevarse su mochila y sus zapatillas.

Actualmente, el imputado se encuentra tras las rejas por el delito de "homicidio agravado". Durante los meses que estaba fugitivo de la Justicia, la familia de la víctima reclamó Justicia, con manifestaciones incluidas en los Tribunales de Lomas de Zamora.