Camino Cortázar, en Banfield: todo sobre el circuito turístico de este sábado

Un circuito turístico se acerca a Banfield , pero esta vez conectado con la vida y obra del reconocido escritor Julio Cortázar , quien supo vivir en el barrio durante su infancia. “Camino Rayuela”, de la mano de Camino Cortázar, se hará este sábado 25 de abril, donde los vecinos van a poder conocer dónde creció Cortázar , entre murales, historias y postas literarias al aire libre.

Camino Cortázar es el nombre del proyecto turístico , literario, lúdico y cultural que busca brindar una identidad barrial en Banfield Oeste (con “Camino Rayuela”) y en Banfield Este (con “Camino de las Hormigas”). Gracias a esta innovadora idea, cientos de vecinos ya pudieron recorrer los lugares más importantes de la infancia de quien es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, como así también obras relacionadas a sus libros más icónicos.

Este sábado, a partir de las 17, los vecinos de Lomas de Zamora y otros distritos van a poder disfrutar de un viaje por distintos puntos icónicos de Banfield Oeste : el inicio del trayecto será en la Plaza del Campeón, frente a la estación de trenes, donde se encuentra un busto que homenajea a Cortázar. Inmediatamente, todo el contingente cruzará la estación para recorrer algunos murales que están conectados con la obra literaria y la vida personal del escritor, para finalmente llegar al lugar donde estuvo su casa.

e1ac62b3-ea56-4941-931a-dedcf8153fa7 La estación de trenes es una de las paradas de "Camino Rayuela".

“La idea es acercar a los vecinos y a los visitantes a la vida y obra de Julio Cortázar. Pensar, buscar y descubrir su fabuloso mundo es maravilloso: no hay nada más lindo que contarle al mundo entero que la infancia de este increíble escritor es, sin dudas, banfileña”, expresó Verónica Castelao, una de las guías que estará a cargo del recorrido, bajo la coordinación de Ezequiel Morante.

La idea es acercar a los vecinos y a los visitantes a la vida y obra de Julio Cortázar. Pensar, buscar y descubrir su fabuloso mundo es maravilloso: no hay nada más lindo que contarle al mundo entero que la infancia de este increíble escritor es, sin dudas, banfileña La idea es acercar a los vecinos y a los visitantes a la vida y obra de Julio Cortázar. Pensar, buscar y descubrir su fabuloso mundo es maravilloso: no hay nada más lindo que contarle al mundo entero que la infancia de este increíble escritor es, sin dudas, banfileña

La actividad cuenta con una capacidad límite de participantes, por lo que es necesario inscribirse con antelación mediante un mensaje directo a la cuenta de Instagram de Camino Cortázar. El valor del recorrido es de $8.000, mientras que los menores de 10 años pueden acceder a la jornada de manera gratuita.

SaveClip.App_563280785_18082781159075000_1516985335148280901_n Aún quedan lugares disponibles para el recorrido.

Para finalizar, el propio Morante confirmó que el lunes 27 de abril habrá un recorrido de capacitación para que más de 30 docentes de escuelas públicas, con el propósito de que “los profesores también conozcan y realicen el circuito”. Los interesados pueden requerir más información por Instagram.