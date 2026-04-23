Crimen de Enzo Capis: reclaman fecha del juicio para el principal acusado y que el cómplice sea detenido

Verónica , la madre de Enzo Gabriel Capis , el mecánico asesinado en Villa Fiorito , reclama la fecha del juicio para el principal acusado del crimen , y que el presunto cómplice prófugo sea detenido para ser juzgado también.

"El asesino todavía no tiene fecha de juicio, y Lionel Liway sigue prófugo y no se lo busca más", aseguró a La Unión sobre la situación actual de la causa.

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A pesar del tiempo transcurrido desde el asesinato ocurrido en febrero del 2024, y las audiencias, el caso todavía no tiene fecha oficial para comenzar a juzgar a Víctor Liway, el hombre considerado el autor del homicidio.

De acuerdo a la reconstrucción del violento episodio, habría actuado con la complicidad de su hijo. La relación de Capis con su hija de 16 años, habría provocado su enojo y posterior venganza.

Enzo Gabriel Capis, la víctima del caso. El crimen del mecánico Enzo Gabriel Capis, ocurrió cuando la víctima manejaba su auto.

El crimen de Enzo Gabriel Capis

El joven fue baleado en la esquina de las calles Pilar y Darwin, cuando manejaba una camioneta Ford F100 de color verde que terminó chocando contra un poste de luz ubicado en la intersección de las calles José León Suárez y Benito Pérez.

Posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Evita, donde fue operado de urgencia. Lamentablemente, no pudieron salvar su vida por la gravedad de la herida que presentaba al momento de ingresar al centro de salud.

La familia Capis acusó hostigamiento de los familiares de los imputados, que pasan por en frente de su casa, y escriben mensajes con la leyenda "Liway manda jaja", a modo de provocación, en referencia al apellido de los acusados, que son padre e hijo: mientras el mayor fue detenido, el otro permanece prófugo de la Justicia.

Anteriormente denunciaron otros actos intimidatorios, e incluso amenazas de muerte por redes sociales. "Siempre que pasa, firman", aseguró la denunciante.