Crimen del almacenero: pedirán la prisión preventiva del vecino de Temperley detenido

El vecino de Temperley detenido por el crimen del almacenero de Almirante Brown asesinado durante un intento de robo ocurrido el domingo 15 de marzo pasado seguiría tras las rejas con prisión preventiva , junto a el otro sospechoso apresado por el mismo hecho.

Fuentes judiciales confiaron a La Unión que una vez que concluya el periodo establecido, la fiscalía interviniente solicitará que ambos sigan presos, como medida cautelar, antes de la llegada del juicio en el que serán juzgados por el delito de "robo calificado en poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa y homicidio agravado criminis causae".

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Durante su indagatoria, los dos acusados detenidos hicieron uso de su derecho de negarse a declarar y obtaron por abstenerse de responder preguntas, por lo que no brindaron su versión de los hechos.

Mientras tanto, las autoridades del caso continúan con las tareas para determinar el paradero del prófugo , quien se fugó del domicilio de Berazategui donde los efectivos policiales llevaron a cabo un allanamiento para poder atraparlo.

crimen almacen Los autores del crimen del almacenero Roberto Antonio Peralta quedaron filmados.

El crimen del almacenero

El crimen de Roberto Antonio Peralta ocurrió el domingo pasado a la noche en un negocio ubicado en el cruce de Santa Cruz y Frías. La víctima atendía su almacén, cuando dos ladrones armados ingresaron para asaltarlo. Uno de ellos le efectuó tres disparos. Enseguida salieron corriendo hacia la esquina, donde los esperaba una camioneta para escapar.

Los vecinos, alertados por el ruido de los disparos, fueron rápidamente a asistir a Roberto. El almacenero terminó siendo traslado al Hospital Oñativia, donde murió a causa de graves heridas en la pelvis y el abdomen.