Dictaron la prisión preventiva para el detenido por el femicidio de Daniela Sosa

El juez de Garantías 5 de Lomas de Zamora , Matías Ocampo, dictó la prisión preventiva para el hombre detenido por el femicidio de Daniela Sosa , la mujer baleada en el barrio San José de Temperley , el 1° de enero pasado.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que el imputado seguirá preso hasta ser juzgado por el crimen de la víctima, quien era su pareja al momento del hecho sucedido en Año Nuevo.

Semanas atrás, el sujeto identificado como Ricardo Cardozo , de 30 años, volvió a ser indagado por la fiscal Claudia Sánchez, titular de la UFI 9 de Lomas, que caratuló la causa como "homicidio agravado por el vínculo".

Según indicaron a este medio, mientras Sosa está internada en grave estado, el acusado se había negado a declarar. Sin embargo, con la confirmación de su fallecimiento, la calificación del caso fue modificada y se esperaba el resultado de la autopsia.

El femicidio de Daniela Sosa

El 1° de enero pasado, en horas de la mañana, Daniela Sosa fue hallada gravemente herida en la esquina de El Cardenal y Suiza. Allí, los efectivos policiales acudieron y confirmaron la presencia de la víctima, con un impacto de bala en el cuello.

La mujer de 32 años estuvo internada en el Hospital Gandulfo, donde luchó por su vida hasta la madrugada del lunes 5 de enero, cuando los médicos confirmaron su fallecimiento.

Ricardo Cardozo, de 30 años, había sido detenido inicialmente por el delito de tentativa de homicidio, pero tras la muerte de la mujer la causa fue recaratulada como "homicidio agravado por el vínculo". Durante el operativo, la policía secuestró un revólver calibre .32, que habría sido utilizado en el ataque.