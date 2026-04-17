La Sala Cestoni de Banfield cumple 91 años y refuerza su rol comunitario

La Sala Cestoni de Banfield cumple 91 años de historia y atraviesa un presente con mejoras edilicias y nuevas actividades para seguir fortaleciendo su vínculo con la comunidad .

En el emblemático centro de salud de la calle Rincón 143 pudieron solucionar los problemas de infraestructura en la planta alta e incorporar nuevos servicios para los vecinos. "Con la ayuda del Municipio de Lomas y el Club Banfield pusimos la membrana que fue muy importante para arreglar el primer piso y que deje de haber filtraciones de agua. También hicimos arreglos en los dos salones y en dos consultorios que nos permitieron sumar talleres de tejido, pintura, literatura, yoga y percusión ", detalló el presidente de la Cestoni, Emiliano Sagú, que además destacó la "colaboración y la ayuda constante del Club Para Siempre y su presidente José González ".

En febrero del año pasado se formó una nueva Comisión Administradora que viene trabajando con mucho esfuerzo para que la sala crezca tanto a nivel sanitario como social. "Gracias al trabajo de nuestra directora médica Claudia Proietto incorporamos nuevos profesionales en pediatría , neurología y psiquiatría infanto juvenil , que son especialidades que antes no había. También tenemos más psicólogos que son una demanda importante de la comunidad", indicó Sagú, quien agregó: "La situación de la sala mejoró en el último año ya que crecimos en cantidad de socios , pacientes y notamos que cada día entra más gente".

Anteriormente, la Cestoni no tenía una comisión y estaba en manos de una sola administradora que tomaba todas las decisiones. Eso generó incovenientes económicos que todavía persisten. "Seguimos trabajando para regular las finanzas porque heredamos juicios laborales que le hicieron a la gestión anterior y nos tenemos que hacer cargo de pagarlos. También necesitamos un contador que hoy no podemos solventar y eso nos tiene preocupados", contó Emiliano.

La sala ofrece servicios de vacunación, medico clínico, pediatría, podología, gastroenterología, kinesiología, traumatología, oftalmología, dermatología, psicología, neurología, fonoaudiología y ginecología. Con un cuota accesible, los vecinos tienen acceso a la atención de todos estos profesionales y también pueden sumarse a las clases de yoga, gimnasia, actividades físicas adaptadas y los diferentes talleres culturales. Ante cualquier consulta está disponible el número de WhatsApp 11-5990-6191.

Una rifa y una feria para acompañar a la Sala Cestoni

Para festejar los 91 años, la Sala Cestoni lanzó una rifa que a fin de mes va a sortear varios premios como una limpieza de cutis, un masaje descontracturante, un masaje relajante y una clase de actividades físicas adaptadas. Las personas interesadas en comprar un número pueden acercarse a Rincón 143 de lunes a viernes, de 8 a 20, o comunicarse al WhatsApp 11-5990-6191.

Mientras que el sábado 9 de mayo, de 15 a 19.30, realizarán una feria con más de 15 emprendedores que venderán productos de diferentes rubros. También habrá clases gratuitas de yoga, tejido y percusión. "Además de las actividades en nuestra sede, la sala participa de los diferentes evento que se organizan en Banfield y nos vinculamos con otras instituciones porque queremos estar cerca de la comunidad", remarcó el presidente de la Cestoni.