La historia de Alma Azul, el grupo folklórico que nació en Banfield como ballet de mujeres

La pareja de profesores que iniciaron el proyecto con una gran ilusión.

La primera agrupación que se creó en Banfield fue sólo de mujeres.

Una historia atravesada por la danza y la familia es lo que imaginaron hace siete años en Banfield la pareja de profesores José Luis Bertini y Marcela Mesanza y se hizo realidad. En 2019, iniciaron la propuesta con la ilusión de crear un taller de danzas folklóricas para adultos que se convirtió en el ballet Alma Azul. Este fin de semana celebró un nuevo aniversario.

Alma Azul es uno de los ballet más reconocidos en todo Lomas , zona Sur y hasta en el interior del país. Nació un 6 de abril en esa primera clase en el Círculo Policial de Banfield como taller de danzas, pero hay un dato que pocos recuerdan que se basa en que el primer ballet se conformó íntegramente por mujeres.

Con gran éxito Alma Azul emocionó con una zamba en honor a los héroes de Malvinas

"Comenzamos siendo muy pocos, apenas tres o cuatro personas, pero con mucho esfuerzo, compromiso y amor por nuestras raíces, fuimos creciendo hasta formar nuestro primer ballet. Vivimos momentos de gran alegría, como nuestro debut en una peña, pero también atravesamos tiempos difíciles, como la pandemia, que nos obligó a detenernos", recordó Bertini que junto a su esposa se pusieron al frente de esa ilusión que fue creciendo de forma exponencial.

Como todo ballet requiere de un gran compromiso para ensayar de cara a una presentación y a pesar de tener alumnos hombres, no todos podían ser parte del ballet que se comenzó a gestar más allá del taller por lo que la historia cuenta que la primera vez que Alma Azul se presentó una peña que se realizó en el mismo Círculo Policial de Banfield, todas las bailarinas fueron mujeres.

Alma Azul, el grupo folklórico que nació en Banfield como ballet de mujeres, celebró un nuevo aniversario pic.twitter.com/whriFqSdMb

0a7031f6-d7fe-4708-97fe-ad75ca5b8da7 Las primeras bailarinas de un ballet que se consolidó como un ícono en la zona.

"Con una vestimenta básica porque cada una se puso lo que tenía y podía es que hicimos aquella presentación que fue debut y despedida por la llegada de la pandemia", recalcó el fundador sobre lo sucedido en los comienzos.

A pesar de los momentos complicados nunca dejaron de soñar y al volver, tras la pandemia se afianzaron como grupo y con la idea que de ese taller pudiera salir el gran ballet de folklore que es en la actualidad. "Retomamos las clases, volvimos a formar el ballet y hoy contamos con cerca de 100 bailarines distribuidos en tres grupos, incluyendo nuestra expansión en el partido de Esteban Echeverría", contaron.

La participación desde Banfield a los grandes escenarios

A lo largo de estos siete años, Alma Azul se ha presentado en muchos lugares. "Hemos tenido el orgullo de participar en importantes escenarios y eventos, como el Cosquinazo en la Plaza Próspero Molina, el histórico Cabildo de Buenos Aires en fechas patrias, el Teatro Municipal de Lomas de Zamora, y numerosas fiestas y celebraciones culturales en distintas localidades", recordó el creador, sobre la historia del ballet que sigue vigente con el taller de danzas folklóricas en Banfield.

El objetivo de Alma Azul siempre estuvo muy claro: llevar la esencia de las raíces lo más alto. "En cada presentación, lo que verdaderamente nos llena el corazón es la labor social que realizamos, llevando nuestras danzas a escuelas, iglesias y hogares. Porque Alma Azul no es solo un ballet, es una familia", destacó orgulloso Bertini por lo logrado en este camino.

WhatsApp Image 2026-04-21 at 11.01.50 (2) El último fin de semana Alma Azul celebró su aniversario.

Al cumplir este 7° aniversario, adelantaron que se están preparando para la próxima gran peña que hacen cada año en el Círculo Policial de Banfield . "Allí vamos a festejar la historia de Alma Azul y próximamente vamos a hacer una nueva presentación en el Teatro Municipal de Lomas", adelantó la pareja de profesores.

"Estamos profundamente felices por el camino recorrido y queremos invitar a toda la comunidad de Lomas de Zamora a sumarse a nuestras clases, todos los sábados a partir de las 9 de la mañana en Arenales 545, entre Matheu y Alberti, Banfield", manifestaron y agregaron que están orgullosos por la historia recorrida y que van a "seguir disfrutando juntos de nuestras danzas y tradiciones".

33fde371-a978-41c4-85e8-0679af189ac2 Siete años de una historia que creció exponencialmente.