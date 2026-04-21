La inolvidable visita del Papa Francisco a Lomas: en el tren Roca "para estar entre la gente".

Se cumple un año del fallecimiento de Jorge Bergoglio, conocido mundialmente como Papa Francisco. Sin dudas, fue una figura preponderante de la iglesia católica pero, antes de llegar al pontificado, Jorge visitó en varias oportunidades la Catedral Nuestra Señora de la Paz de Lomas de Zamora. El obispo Jorge Vázquez, vecino de Villa Hipódromo, rememoró una de las más importantes: el evento realizado por los 50 años de la Diócesis de la localidad, en 2007.

Para entender el contexto en el que se dio la visita de Jorge Bergoglio a la ciudad lomense, el obispo Vázquez retrocedió en el tiempo y contó que el 11 de febrero de 1957, mediante una bula papal o decreto, se crearon diez Diócesis, entre ellas la de Lomas de Zamora.

Para los fieles. Así será el homenaje a Francisco en Fiorito a un año de su muerte

En 2007, cuando Jorge Vázquez ya era párroco de la Catedral Nuestra Señora de la Paz (Antonio Sáenz 438), se cumplieron los 50 años de la fundación de estas Diócesis. "La iglesia argentina, en su estructura, iba tomando cierta importancia, sobre todo en el Gran Buenos Aires", rememoró.

"Invitamos al cardenal Jorge Bergoglio para que nos acompañara en la celebración. No solo que vino, sino que lo hizo en el tren Roca y fue una sorpresa para todos nosotros. Inmediatamente entabló un vínculo con la gente que fue extraordinario y hasta emocionante", detalló el lomense, que actualmente desempeña su labor en Morón.

"Fue una sorpresa para todos nosotros. Inmediatamente entabló un vínculo con la gente que fue extraordinario y hasta emocionante", recordó el obispo Jorge Vázquez.

En ese momento, Agustín Radrizzani era el obispo de la catedral y la celebración "fue hermosísima". "El doctor Marcelo Dallorso, que era ministro de eucaristía en la catedral, fue quien se encargó de llevar a Bergoglio una vez que terminó el evento", acotó Vázquez.

Bergoglio estaba feliz. Al otro día me llamó por teléfono para contarme sus sensaciones y de lo contento que estaba por 'ver tanta gente joven', hasta me pidió la grabación de lo que fue esa jornada.

El mejor recuerdo de Papa Francisco

"Bergoglio estaba feliz. Al otro día me llamó por teléfono para contarme sus sensaciones y de lo contento que estaba por 'ver tanta gente joven', hasta me pidió la grabación de lo que fue esa jornada", reveló Vázquez sobre la charla que tuvo con el recientemente fallecido Papa Francisco.

Pero aquella ocasión no fue la única vez que Bergoglio se hizo presente en Lomas, ya que también visitó la Catedral de Lomas en la asunción como obispos de Agustín Radrizzani y Jorge Lugones, en 2001 y 2008 respectivamente.

"Esa visita en el 2007, que fue inolvidable, mostró a Jorge como lo que era: un hombre cercano, que no le tiene miedo a la gente, que se vincula y que vibra junto al pueblo", cerró Vázquez, emocionado de traer al presente semejante recuerdo.

En una entrevista, años atrás, Francisco contó su afición por viajar en transporte público "para estar entre la gente, sentir su calor y sus inquietudes". "Hoy está entre las costumbres que más extraño", expresó entonces.