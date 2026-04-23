Tristeza en Banfield por la muerte de "Coco" Massad, padre de un soldado caído en Malvinas

En Banfield se viven horas de profundo dolor por la muerte de Said Osvaldo "Coco" Massad , un reconocido vecino y padre de Marcelo Daniel Massad , soldado caído en Malvinas .

Coco y su esposa Dalal, fallecida el año pasado , fueron luchadores incansables por mantener viva la memoria y el legado de su hijo. Ambos viajaron varias veces a Malvinas para acercarse al lugar donde descansan los restos de Daniel y formaron parte de múltiples charlas, encuentros y homenajes a los ex combatientes.

"Coco, junto a su amada esposa Dalal, fue un pilar fundamental trabajando incansablemente y con amor por la memoria de nuestros héroes. Su compromiso y lucha fueron claves en la transformación y puesta en valor del Cementerio Argentino en Darwin ", destacaron desde la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur .

En 2018 formaron parte de una histórica ceremonia en Malvinas junto a más de 200 familiares que, por primera vez, pudieron estar frente a las tumbas de sus seres queridos. "Hoy hablé con mi hijo y le dije que lo admiraba por lo que había hecho, que era un héroe", expresó en ese momento Dalal. Los restos de Daniel fueron identificados junto a otros 89 soldados gracias a un arduo trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

coco massad3 Dos referentes fundamentales de la causa Malvinas.

Marcelo Massad murió durante la batalla de Monte Longdon, que fue la más sangrienta de Malvinas. En su casa de Banfield, los papás mantuvieron intacta la pieza de Marcelo con un montón de recuerdos como las fotos del viaje de egresados, una televisión en blanco y negro, posters del Mundial 74 y los guantes de arquero que usaba en el Club Banfield.

"Coco fue mucho más que un padre: fue un ejemplo, una voz firme y un corazón incansable que nunca dejó de luchar por la memoria de su hijo y de todos nuestros caídos. Hoy se nos va un referente, un papá que abrazó la causa con amor y dignidad, y que dejó una huella imborrable en cada uno de nosotros", señalaron desde la Casa del Ex Soldado Combatiente de Malvinas.

Arquero de Banfield y héroe de Malvinas: la historia de Marcelo Massad

Marcelo Daniel Massad nació el 31 de diciembre de 1962, egresó del Colegio San Andrés y fue arquero de la quinta división del Club Banfield. También soñaba con ser contador.

En el verano de 1981 había sido convocado para recibir el número que definiría su destino en el servicio militar obligatorio. Durante la espera en la fila, un encuentro fortuito con un amigo cambió su suerte. Al ceder su turno a la persona detrás de él, aquel chico recibió un número bajo y quedó exento de la conscripción. Marcelo, por su parte, fue asignado al regimiento en La Plata y posteriormente enviado a Malvinas con tan solo 19 años.

marcelo massad El recuerdo del Club Banfield para Daniel Massad.

Massad murió durante la feroz batalla de Monte Longdon. A pesar de una orden de repliegue, el joven avanzó para comunicar la instrucción a otro grupo que no la había escuchado y fue entonces cuando una ráfaga de ametralladora le alcanzó el pecho. "Cuando a Marcelo le dieron la orden de repliegue, lo primero que pensó fue en los soldados que estaban en avanzada. Y así lo hizo, siguió su instinto de ayudar y sintió que era su deber de avisarle a sus compañeros, pero no logró volver", destacó su mamá Dalal.

En Banfield se organizaron múltiples homenajes para honrar la memoria de Marcelo. Uno de los últimos se dio a fines del año pasado en la Secundaria N°79, que lleva el nombre de "Soldado Marcelo Daniel Massad" tras una votación en la que participaron estudiantes y docentes.