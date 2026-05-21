Crimen del estudiante: pidieron la prisión preventiva de los tres detenidos por matar a Agustín Rivero

La investigación por el crimen del estudiante está a cargo de la UFI 7 de Lomas de Zamora.

La Fiscalía que investiga el crimen del estudiante Agustín Rivero , asesinado durante un intento de robo en Temperley cuando volvía de la facultad, pidió la prisión preventiva para los tres detenidos.

El pedido fue formulado días después de la detención de Matías Ezequiel Daller , de 28 años, señalado como el último integrante de la banda que permanecía prófugo y quien sería el autor del disparo .

La captura de Daller se concretó en Villa Elvira, La Plata, tras una serie de tareas investigativas realizadas por la Policía Bonaerense. Los pesquisas detectaron que una expareja del sospechoso ofrecía a la venta en redes sociales un teléfono celular vinculado al acusado, por lo que montaron un operativo de vigilancia en el lugar acordado para concretar la transacción. Allí lograron interceptarlo y detenerlo .

Durante el procedimiento fue secuestrado el aparato telefónico que forma parte de los elementos de prueba incorporados a la causa. Con esta detención, todos los sospechosos identificados por el homicidio quedaron a disposición de la Justicia.

FotoJet (15) Agustín Rivero, el joven estudiante asesinado.

Daller era intensamente buscado desde el 25 de abril, cuando fueron arrestados Lautaro Ezequiel Silva y Miguel Ángel “Minion” Silva, ambos imputados por homicidio criminis causa y robo agravado. Según los investigadores, el acusado había cortado toda comunicación telefónica y dejado de utilizar su tarjeta SUBE para evitar ser localizado.

El crimen del estudiante

El crimen ocurrió el 24 de abril en la esquina de Dinamarca y Ericson, en el barrio San José de Temperley. Rivero, de 21 años, regresaba de cursar cuando fue interceptado por delincuentes que le robaron el teléfono celular y le dispararon en el abdomen antes de escapar. La víctima fue trasladada a un centro de salud, donde falleció horas más tarde como consecuencia de la herida.

Mientras continúan las medidas de prueba para esclarecer por completo el caso y determinar si hubo más involucrados, la UFI 7 de Lomas de Zamora avanzó con el pedido de prisión preventiva para los tres detenidos, quienes permanecen imputados por el homicidio del estudiante.