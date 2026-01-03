Ratificaron la preventiva del asesino de Joaquín Castillo, pero seguirá detenido por un delito menor

El caso es investigado por la UFI 4 de Lomas de Zamora .

Miguel Tuñinali , el joven que en el 2022 había sido condenado a tres años de cárcel en suspenso por el crimen de Joaquín Castillo , apeló la prisión preventiva por balear a los hermanos de la víctima durante un violento hecho cometido en Villa Centenario .

Fuentes judiciales confiaron a La Unión que el imputado seguirá detenido por el ataque ocurrido a fines de octubre pasado. Sin embargo, pese a que ratificó la medida cautelar para que el acusado siga tras las rejas, la cámara interviniente hizo lugar a la apelación de forma parcial.

Según detallaron a este medio, por pedido de la defensa, los camaristas modificaron la calificación del delito que se le atribuye a Tuñinali. De esta manera, la carátula inicial de "amenazas agravadas, homicidio en grado de tentativa y tenencia ilegal de arma de guerra", pasó a "abuso de armas", un ilícito mucho menor.

Mientras tanto, el caso sigue siendo investigado por la UFI 4 de Lomas, que continúa con los pasos correspondientes para su esclarecimiento.

Aparentemente, el asesino de Castillo actuó como represalia a las víctimas, que constantemente reclaman justicia por el crimen, que quedó prácticamente impune.

"Me dijo que nos iba a matar a todos. A mi hermano le dio dos tiros en la pierna, y a mí me dio cuatro", expresó Agustina Castillo, hermana del joven asesinado en 2020, quien contó cómo fue el ataque y las amenazas que recibió.

Crimen de Joaquín Castillo

El hecho tuvo lugar el 21 de diciembre de 2020 en una vivienda de Merlin al 1900, en Villa Centenario. Esa noche, Joaquin Castillo recibió un tiro en el pecho cuando charlaba con un amigo en la puerta de su casa.

La hipótesis que más fuerza tomó desde un principio es que el acusado le quiso mostrar un arma a la víctima y se le escapó un tiro, que derivó en la muerte del joven.

Al escuchar la detonación, uno de los hermanos del joven fallecido se asomó a la vereda y lo encontró mal herido. En medio de la confusión, según declararon testigos, el autor del crimen aprovechó y se dio a la fuga. La víctima falleció camino a la Unidad de Pronta Atención de Fiorito, a donde llegó sin signos vitales por la herida.

El juicio por el crimen de Joaquín Castillo

Dos años más tarde, el Juzgado en lo Correccional 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, condenó a tres años de prisión en suspenso Miguel Tuñinali por "homicidio culposo".

A pesar de ser considerado el responsable de la muerte de su amigo, el hecho de que para la Justicia se trató de un accidente, le alcanzó para evitar cumplir la pena en la cárcel. Sin embargo, entre otras restricciones, tenía prohibido el acercamiento a la familia de la víctima.