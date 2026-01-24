sábado 24 de enero de 2026
Cinco detenidos.

Cayó una banda que hacía estafas con la venta de vehículos en Lomas de Zamora y Almirante Brown

Tras una serie de allanamientos, desarticularon una organización delictiva que cometió varias estafas y se quedó con el dinero de al menos 13 víctimas.

Autos incautados a la banda detenida por estafas.

La investigación empezó tras la denuncia de varias víctimas, que dijeron haber sido engañados tras haber intentado comprar autos de buena fe. La organización delictiva se quedó con el dinero que ellos habían entregado para pagar los vehículos. Al menos 13 personas fueron estafadas.

Las víctimas escracharon a la concesionaria días atrás.
La nueva propuesta de la concesionaria de Temperley acusada de estafas
El DT de Banfield fue estafado con una inversión inmobiliaria.
Pedro Troglio denunció ser estafado por una suma millonaria

A partir de la evidencia recopilada, la Justicia de Lomas de Zamora ordenó una serie de allanamientos para arrestar a los integrantes de la banda. Hubo tres operativos en la localidad de Temperley, otro dos en Adrogué y uno en Ingeniero Budge.

Cinco detenidos por las estafas

detenidos

Durante los allanamientos, la Policía Bonaerense detuvo a cuatro hombres y una mujer, todos mayores de edad, quienes quedaron imputados por estafas reiteradas, asociación ilícita y encubrimiento por robo de automotor.

Los policías incautaron varios vehículos destinados a la venta; algunos de ellos, con pedido de secuestro activo por robo. Había un Fiat Cronos, un Fiat Idea robado en San Isidro, un Ford Focus, un Volkswagen Gol sustraído en Florencio Varela, un Renault Simbol y un Peugeot 206.

Por otro lado, secuestraron cinco teléfonos celulares, 300 dólares y documentación que comprobaba la compra y venta de vehículos. Todo el material quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº8 de Lomas de Zamora.

