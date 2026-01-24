El empleo en la era Milei: los trabajadores en negro ya superan a los registrados.

Cambios en el empleo. Los trabajadores que están en negro y los que trabajan por cuenta propia ya superan, en total, a los trabajadores registrados en el país, según reveló el Indec en su informe "Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra".

El organismo estadístico señaló que en Argentina, al tercer trimestre de 2025, había un total de 22.668.000 de trabajadores. De estos, 11.063.000 eran trabajadores registrados (en blanco), mientras que los no registrados (en negro) eran 5.669.000 y los no asalariados eran 5.936.000.

De este modo, los trabajadores no formales (sumando los asalariados en negro y los cuentapropistas) totalizan 11.605.000, por lo que superaban en unos 542.000 a los trabajadores formales.

Esto representa una profundización de la tendencia que se venía viendo previamente. En el segundo trimestre de 2024, los asalariados informales y cuentapropistas sumaban 178.000 más que los registrados. Esa cifra alcanzó un pico de 976.000 más en el cuarto trimestre de 2024, para descender hacia el segundo trimestre de 2025, pero rebotando luego hasta su número actual.

El impacto en el empleo joven Siete de cada diez trabajadores jóvenes del país están en la informalidad, que afecta, a su vez, al 43% de los trabajadores totales, advirtió un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el cual remarcó que estos, a su vez, padecen una mayor incidencia de la pobreza.

