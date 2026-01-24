sábado 24 de enero de 2026
Escribinos
24 de enero de 2026
Al horno.

El empleo en la era Milei: los trabajadores en negro ya superan a los registrados

Esta tendencia viene en aumento desde que asumió Javier Milei la presidencia, según reveló el Indec en un informe.

El empleo en la era Milei: los trabajadores en negro ya superan a los registrados.

El empleo en la era Milei: los trabajadores en negro ya superan a los registrados.

El organismo estadístico señaló que en Argentina, al tercer trimestre de 2025, había un total de 22.668.000 de trabajadores. De estos, 11.063.000 eran trabajadores registrados (en blanco), mientras que los no registrados (en negro) eran 5.669.000 y los no asalariados eran 5.936.000.

Lee además
La CGT volvió a cuestionar el proyecto de la reforma laboral.
Resistencia.

Dura advertencia de la CGT al gobierno de Milei por la reforma laboral
Donald Trump y Javier Milei, juntos: la crítica de Jorge Taiana.
Política internacional.

Taiana: "Milei quiere ser el alumno distinguido de Trump"

De este modo, los trabajadores no formales (sumando los asalariados en negro y los cuentapropistas) totalizan 11.605.000, por lo que superaban en unos 542.000 a los trabajadores formales.

Esto representa una profundización de la tendencia que se venía viendo previamente. En el segundo trimestre de 2024, los asalariados informales y cuentapropistas sumaban 178.000 más que los registrados. Esa cifra alcanzó un pico de 976.000 más en el cuarto trimestre de 2024, para descender hacia el segundo trimestre de 2025, pero rebotando luego hasta su número actual.

El impacto en el empleo joven

Siete de cada diez trabajadores jóvenes del país están en la informalidad, que afecta, a su vez, al 43% de los trabajadores totales, advirtió un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el cual remarcó que estos, a su vez, padecen una mayor incidencia de la pobreza.

Temas
Seguí leyendo

Dura advertencia de la CGT al gobierno de Milei por la reforma laboral

Taiana: "Milei quiere ser el alumno distinguido de Trump"

Ordenan al Gobierno de Javier Milei a cumplir la emergencia en Discapacidad o habrá multas

Quién financia el festival de Jesús María donde Javier Milei subió a cantar

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Luisna Lopilato, en acción. 
Luz, cámara, acción.

Cómo es "La caja azul", la nueva película con Luisana Lopilato