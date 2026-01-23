viernes 23 de enero de 2026
23 de enero de 2026
Polémica.

Quién financia el festival de Jesús María donde Javier Milei subió a cantar

El último fin de semana el mandatario subió al escenario del festival y cantó “Amor Salvaje” junto al músico Oscar “Chaqueño” Palavecino.

En su intervención, el Presidente agradeció a Córdoba por el triunfo en las elecciones presidenciales de 2023, en tanto allí obtuvo más del 74% de los votos en el balotaje contra Sergio Massa.

Esta participación se dio luego de que Milei criticara los subsidios y exenciones impositivas que provincias y municipalidades habilitan para la realización de festivales populares.

¿Quién financia el festival de Jesús María?

Para su realización, el festival de Jesús María cuenta con aportes de organismos públicos, privados y con lo recaudado por medio de la venta de entradas.

Entre los auspicios vinculados a fondos públicos se incluyen aportes del Estado provincial (Lotería de Córdoba, Agencia de Turismo de Córdoba, Gobierno de Córdoba y Banco de Córdoba) y municipal (Municipalidad de Jesús María), así como del Banco Nación, que depende del Estado nacional.

Para la edición 2026, los aportes provinciales ascendieron a $500 millones, de acuerdo con el ministro de Vinculación de Córdoba, Miguel Siciliano, quien reivindicó el impacto cultural y económico que el festival tiene para la provincia.

