Quién financia el festival de Jesús María donde Javier Milei subió a cantar.

El presidente Javier Milei viajó a Córdoba para participar del Festival Nacional de Doma y Folklore Jesús María. El mandatario llegó al anfiteatro José Hernández alrededor de las 0:35 del sábado e ingresó a través del público. Además, se subió al escenario y cantó “Amor Salvaje” junto al músico Oscar “Chaqueño” Palavecino.
En su intervención, el Presidente agradeció a Córdoba por el triunfo en las elecciones presidenciales de 2023, en tanto allí obtuvo más del 74% de los votos en el balotaje contra Sergio Massa.
Esta participación se dio luego de que Milei criticara los subsidios y exenciones impositivas que provincias y municipalidades habilitan para la realización de festivales populares.
¿Quién financia el festival de Jesús María?
Para su realización, el festival de Jesús María cuenta con aportes de organismos públicos, privados y con lo recaudado por medio de la venta de entradas.
Entre los auspicios vinculados a fondos públicos se incluyen aportes del Estado provincial (Lotería de Córdoba, Agencia de Turismo de Córdoba, Gobierno de Córdoba y Banco de Córdoba) y municipal (Municipalidad de Jesús María), así como del Banco Nación, que depende del Estado nacional.
Para la edición 2026, los aportes provinciales ascendieron a $500 millones, de acuerdo con el ministro de Vinculación de Córdoba, Miguel Siciliano, quien reivindicó el impacto cultural y económico que el festival tiene para la provincia.
