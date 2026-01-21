miércoles 21 de enero de 2026
¿Doble discurso?

La posición del gobierno de Javier Milei ante la catástrofe en Chile

Desde la Cancillería se transmitieron "condolencias a las familias de las víctimas". No obstante, el Gobierno promueve la compraventa de tierras quemadas.

Qué dijo el gobierno de Javier Milei ante la catástrofe en Chile.

Qué dijo el gobierno de Javier Milei ante la catástrofe en Chile.

“La República Argentina expresa su solidaridad con la República de Chile ante la grave situación provocada por los incendios forestales que afectan las regiones de Biobío y Ñuble", indicó un comunicado oficial difundido en redes sociales.

Asimismo, el ministerio de Relaciones Exteriores transmitió sus "condolencias a las familias de las víctimas y acompaña a todas las personas afectadas por esta emergencia tanto en Argentina como en Chile”.

“En ese marco, la Argentina ha ofrecido su apoyo y colaboración a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE)”, agregó Cancillería.

El manejo de las tierras quemadas con el gobierno de Javier Milei

A fines del 2025 el Gobierno estableció la liberación de la compra de tierras para extranjeros y la autorización a producir en terrenos incendiados.

“En cuanto a tierras rurales, se libera la compra por parte de privados extranjeros. También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio, una ley del diputado Máximo Kirchner que atenta directamente contra la producción”, comentó el 9 de diciembre el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén sufren incendios forestales voraces que ya fueron confirmados como intencionales.

