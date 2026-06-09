Los restos del Indio Solari serán cremados en el Cementerio de Lanús

Luego de una multitudinaria despedida en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico , los restos del Indio Solari fueron trasladados al Cementerio Municipal de Lanús para su cremación, respetando los deseos y voluntad de la mítica leyenda del rock.

De acuerdo con la información que trascendió, la familia del artista y su círculo más cercano a ella tendrán una última ceremonia, íntima y privada, durante la tarde de este martes en el Cementerio Municipal de Lanús.

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La rapidez en la investigación por causales de muerte del Indio Solari permitió conocer este lunes los resultados de los estudios complementarios de autopsia, solicitados por el fiscal Lucio Rivero.

Los forenses, a través de análisis toxicológicos y de visceras, pudieron comprobar que el ídolo del rock nacional, que murió por un ACV hemorrágico, no había ingerido drogas ni alcohol. Tampoco detectó medicamentos en niveles tóxicos.

Sólo faltan los testimoniales que dan cierre a la causa que está en manos del juez Jorge Rodríguez, del Juzgado de Garantías N°5 de Morón.

El diputado Máximo Kirchner fue uno de los funcionarios que estuvo a disposición de la familia apenas irrumpieron las noticias del deceso del Indio Solari. Su involucramiento fue tal que envió a su secretario en la ambulancia que trasladó el cuerpo del artista hasta la morgue, para asegurarse de que todo transcurriera en orden.