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8 de junio de 2026
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Tras la muerte del Indio Solari, proponen convertir el 5 de junio en el Día de la Cultura Ricotera y el Pogo

Un diputado opositor presentó el proyecto de ley en homenaje al Indio Solari, “una de las figuras más relevantes de la cultura popular argentina”.

Una multitud despidió al Indio Solari en Avellaneda.

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“Institúyese el 5 de junio de cada año como Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo , en homenaje a Carlos Alberto Indio Solari y a su legado artístico y cultural”, señala el artículo primero de la iniciativa.

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El artículo segundo invita “a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la presente ley y a desarrollar actividades conmemorativas en el marco del Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo”.

La importancia de la figura del Indio Solari

“Desde su participación en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y posteriormente como artista solista, construyó un lenguaje artístico propio, caracterizado por la riqueza poética de sus letras, su profundidad metafórica y una mirada crítica sobre las desigualdades, las relaciones de poder, la libertad, la memoria y la condición humana”, comentó.

Para el socialista santafesino, “su producción artística se convirtió en una expresión cultural de enorme relevancia, capaz de generar identificación, reflexión y sentido de pertenencia en amplios sectores de nuestra sociedad”.

“La dimensión de su legado excede largamente la obra musical. En torno a las canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y a la trayectoria posterior del Indio Solari se fue conformando un fenómeno cultural singular, conocido popularmente como cultura ricotera”, analizó.

Indentidad ricotera

“Esta identidad colectiva reúne prácticas, símbolos, lenguajes, formas de encuentro y sentidos compartidos que han logrado perdurar a lo largo de décadas y que forman parte del patrimonio cultural contemporáneo de nuestro país”, agregó.

El diputado opositor recordó que “los recitales de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y posteriormente los conciertos del Indio Solari dieron lugar a algunas de las convocatorias musicales más multitudinarias de la historia argentina”.

“En esos encuentros, miles de personas compartieron una experiencia colectiva que trascendió el espectáculo artístico para convertirse en una verdadera ritualidad popular”, señaló. Y agregó: “El pogo pasó así a constituirse en uno de los símbolos más reconocibles de esa experiencia colectiva, representando la celebración comunitaria de la música, la identidad compartida y el encuentro popular”.

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